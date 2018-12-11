粉絲尖叫 Highlight的起光＆耀燮陪你桃園跨年

2018-12-11 12:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕粉絲尖叫！Highlight的起光＆耀燮陪你跨年！今年桃園跨年演唱會移師桃園高鐵站前廣場舉辦，今天舉辦記者會，公布眾所期待的卡司陣容，主持人仍由黃子佼及Lulu擔綱，並連續兩年請到「姐姐」謝金燕開場，也邀請到Highlight的2名成員來台與粉絲歡度2018最後一刻，其中耀燮更是當兵前海外最後一場演出，演唱陣容堅強。

今年桃園演唱卡司還包括金曲歌后艾怡良、金曲歌王翁立友、樂團BOXING及老鷹三帥畢書盡、李玉璽、陳彥允登台飆唱，更有李佳薇、孟耿如、Kimberley陳芳語、宇宙人、田亞霍、李建軒、A-TEAM及LamiGirls等超強卡司輪番獻唱。

桃園市觀光旅遊局表示，除了表演藝人演出陣容強外，今年也邀請到亞運會輕艇龍舟隊簡證嚴、陳俞安及橋藝混合雙人賽金牌的楊欣龍等選手，與大家一同迎接新年，另外，響應反空污，今年的跨年晚會選擇維持環保精神，不施放煙火，由五舞太鼓團及新埔國小太鼓隊組成的「鼓陣」，和演出藝人們一同倒數，道別2018、邁向美好的2019。

桃園市長鄭文燦今出席記者會表示，今年桃園跨年再次結合市民卡推出刷市民卡抽大獎活動，活動當天下午4點開始至晚上10點，只要帶桃園市民專屬的市民卡到現場服務台感應登錄條碼，就有機會獲得中華航空及長榮航空所提供的歐洲、日本來回機票及光陽電動機車；活動前也推出「LINE ON AIR抽機票」活動，在12月18日晚上7點至8點間，加入桃園市政府Line官方帳號，回答指定問題，也有機會獲得中華航空及長榮航空所提供的日本來回機票。

主辦單位說，即日起至20號晚上11點59分，只要至2019桃園跨年網站活動頁面，寫下新年新希望，還有機會拿到「桃園跨年晚會VIP PASS」，獲得在舞台前搖滾區近距離觀賞演出的機會，呼籲想要近距離欣賞偶像表演的民眾，絕對不能錯過。

此外，也鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具，除了可搭乘高鐵，也建議民眾可「搭乘捷運至A18站，走1號出口」、「搭火車至桃園火車站，轉乘跨年專車紅線」，若是開車前往者，可走「國2大竹交流道，接臺31線右轉高鐵站前西路」即可抵達會場。更多活動詳情請上活動官網（http://www.nye2019.tycg.gov.tw），或至「愛ㄑ桃」臉書專頁（https://www.facebook.com/traveltaoyuan/）查詢。

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