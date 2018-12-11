固定車位被硬停 名醫嘆： 等我們去救的可能是妳們的至愛

2018-12-11 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市區車位難尋，不過卻有民眾貪圖方便，連醫院的「固定車位」也要停，而台大婦產科名醫施景中今早在臉書表示，台大醫護的車位曾多次被民眾外來車輛停走，施景中呼籲：「請不要因為貪圖方便，認為停了也不會被罰款，樓上正等著我們去接生或救命的，可能是妳們的朋友或至愛。」

施景中在臉書表示，同事們在車位牆上貼著「員工固定車位 非本人請勿停車 以免影響醫療作業」告示，但還是被民眾外來車輛停走，施景中表示，自己的車位上也貼了告示，但還是會被外來車輛停走，他回憶，有次假日來醫院接生，發現有一輛外來車輛正停在他的車位上，車主停好車離開後，施景中提醒她「這是我的固定車位喔」，不過車主竟然理直氣壯地說：「可是我只停一下下而已啊。」讓施景中「頭上三條線」。

施景中呼籲：「朋友們，我們的固定車位，是因為我們真的有『醫療需要』，沒有時間慢慢找車位，所以院方配了車位給我們，但還是每個月要繳幾千元的。請不要因為貪圖方便，認為停了也不會被罰款，樓上正等著我們去接生或救命的，可能是妳們的朋友或至愛。」

許多網友也紛紛留言：「改貼『救命車位』，還有人敢隨便停嗎？」、「無法理解怎麼可以那麼理直氣壯的說『我只是停一下下』」、「這水準，也真是醉了」、「應該要寫擅自違停，若病患生命權利因此受損，違停者需負法律責任才對」。

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