注意！冬令進補火鍋料 常用這3種食材出包

2018-12-11 08:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣變冷，吃火鍋正是時候，不過，彰化縣衛生局今公布火鍋及冬令食材抽驗結果，抽驗59件食材有3件不合格，不合格率5%，這3件都是鍋物常用的食材，分別是青江菜、芋頭角、豆干，出包的食材都已下架，縣衛生局也把案件移請來源廠商所轄衛生局進行追查和裁處。

出包的食材為1件青江菜、1件進口冷凍油炸芋頭角和1件豆干，其中，青江菜和芋頭角檢出農藥殘留與規定不符，豆干驗出過氧化氫呈陽性（法規要求不得檢出）。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，來自雲林縣的青江菜，檢驗出0.011ppm芬普尼，農藥殘留超過法規要求低於0.011ppm，來自台中市貿易商進口的冷凍油炸香芋角，檢出農藥殘留安殺番硫酸鹽0.05ppm（法規要求不得檢出），依食品安全衛生管理法第15條規定，檢出農藥超量或不得殘留的農藥種類，可處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰，2案後續裁罰由雲林縣和台中市衛生局負責。

林毓芬指出，檢出含過氧化氫的豆干，產地來自雲林縣，案件也已經移雲林縣衛生局裁罰，依食品安全衛生管理法規定，檢出食品添加物與規定不符，可處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

長期食用農藥殘留超過容許量的蔬菜，容易造成肝腎負擔，衛生局建議民眾選購蔬菜時，要選擇信譽良好的商家，或有產銷履歷、吉圃園、CAS等標章的產品。清洗蔬菜時，先用清水浸泡，再沖洗2至3次，並開蓋烹調，挑選豆干製品，優先選購低溫冷藏的產品，烹調時要打開鍋蓋，讓過氧化氫揮發，降低殘留量。

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