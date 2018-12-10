音樂、裝置藝術和市集 曙光祭Reborn淡水海關碼頭開展

2018-12-10 21:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕蘇打綠團長、「Wow Taiwan」美國紐約策展計畫發起人阿福發起「曙光祭Reborn」，即日起在淡水海關碼頭開展，除了展出今年在紐約大學當代美術館大放異彩的「X-Land極限島嶼」裝置藝術，29日起還有跨年系列活動，結合手作市集和音樂、舞蹈、說唱演出，迎接新年的曙光。

Wow Taiwan團隊表示，除了在海關碼頭倉庫展出驚艷紐約的裝置藝術「蝶之極限島嶼」，更在戶外搭起舞台，跨年活動邀請老王樂隊等的獨立樂團，結合說唱、舞蹈等多元的表演藝術，並邀藝文表演團隊「花聲藝文」與「嗨島市集」，為歲末的淡水增添藝術氣息。

WowTaiwan團隊說，今年集結台灣平均20至24歲的年輕藝術家，至紐約透過裝置藝術、表演藝術，呈現台灣特色和全球議題，其中核心的裝置藝術作品「蝶之極限島嶼」，以魚形的台灣島為基礎，成群振翅的蝴蝶形成島上山脈的稜線，象徵台灣島像是即將起飛的大魚，創作更顧及永續，利用廢棄的手機螢幕、電路板組成作品，回國後受邀新北市政府之邀至海關碼頭展出。

開幕記者會今天下午在淡水海關碼頭倉庫C棟舉行，新北市長朱立倫替開幕活動站台，立法委員許毓仁與TutorABC&Junior營運總經理黃嘉琦也到場，讚許年輕人藝文活動的創造力和台灣的藝術軟實力。

展覽期間由12月10日起至2019年1月6日，開館時間由早上9點30分至晚間7點30分；跨年當天12月31號延長開館至凌晨12時。曙光祭活動由12月29日至12月31日、及2019年1月5日至1月6日，下午2時起至6時，跨年當天表演至午夜12時10分。

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