惡質！ 小黃大賺普悠瑪災難財 20分鐘路程「1人1千」

台鐵普悠瑪號列車21日在新馬車站出軌翻覆，造成造成18人死亡，上百人輕重傷。（記者張議晨攝）

2018-10-22 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪號6432次列車昨（21日）下午在宜蘭出軌翻覆，已造成18死、190人輕重傷慘劇，除消防人員、國軍動員投入救援行動外，當地民宿野提供免費、優惠住宿，多家客運也提供免費接駁。沒想到有網友發現，竟有計程車司機在現場漫天喊價賺「災難財」，短短20分鐘的路程一人喊價喊到1000元，讓不少網友痛批「趁機發災難財，會有報應的」。

一名網友21日在臉書「花蓮爆料王」表示，普悠瑪事故發生後，朋友沒辦法回到花蓮，到羅東車站等車現場卻滿滿都是人，接駁車的排隊人潮也很多，於是打算改搭計程車。沒想到卻有小黃司機趁機喊價，從羅東到東澳短短20多分鐘的路程「一個人收500元」，甚至還碰到有人同個路段司機喊價喊到一個人1000元。

網友無奈表示，司機「有沒有良心？」感嘆「司機大哥跳錶不行嗎？」，也透露朋友最後只好繼續等待擠爆的接駁車。文章曝光後引起許多網友痛批，紛紛留言「正常跳表也是有賺，趁火打劫真是不可取」、「趁機發災難財，會有報應的，人在做天在看

」、「太扯了吧！」、「高雄到恆春也沒那麼貴！」、「我也在現場，聽說一個800，4個人3200」，也有人認為加價沒關係，但比平常多個100、200元就好，「計程車司機是也要養家活口啊...」。