金門高中烽火學子返鄉團聚 155位寄讀生回首話當年

金門高中辦理「823一甲子～烽火學子返鄉團聚活動」，有155位大學長返回母校。（記者吳正庭攝）

2018-10-10 23:35

〔記者吳正庭／金門報導〕今天是雙十國慶，也是金門中學學生「流亡」台灣寄讀60周年；國立金門高中辦理「823一甲子～烽火學子返鄉團聚活動」，有155位大學長返回母校，「重溫」昔日台灣寄讀的日子，也感謝當年在台灣的母校。

1958年8月23日，金門發生823砲戰，小小金門島烽火連天，人民命如危卵，政府維護金門學子讀書權益，同年10月9日將921名金門中學學子送往台灣36所學校寄讀，10日在高雄碼頭上岸；今年是823砲戰60周年，金門高中舉辦團聚活動。

教育界退休的翁文贊回憶，當時坐船到高雄中學，住了約1個禮拜分發到中壢高中，每月交120元，吃、住都在學校，但舉目無親，幾乎每天都偷偷的掉淚。

金門縣副縣長吳成典代表，致贈感謝狀給當年收容寄讀的學校，包括國立高雄海洋科技大學（昔日高雄水產職業學校）、國立苗栗高中、國立嘉義嘉職、國立花蓮高中、宜蘭高中、宜蘭蘭陽女中。

金門高中校長廖俊仁說，在了解大學長們過去在台灣寄讀的苦日子，認為「堅苦卓絕、奮發向上」的精神，就是金中學弟、學妹要效法的讀書精神；廖俊仁說，不管別人如何膚淺地解讀八二三砲戰是為誰而打，對金門鄉親而言，就是一個「苦難」。