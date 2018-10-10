中龍鋼鐵減排方案首曝光 學者肯定林佳龍及詹順貴

莊秉潔教授在臉書揭露中龍鋼鐵減排方案。（取自莊秉潔臉書）

2018-10-10 18:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府持續管制台中發電廠、中龍鋼鐵等大廠減排減污，中興大學教授莊秉潔今（10）日在臉書揭露中龍鋼鐵減排方案，肯定市長林佳龍與前環保署副署長詹順貴是推動者。他期待中龍2022年能減排50%，屆時中彰投的空氣品質，可達到北部良好水準。

莊秉潔在臉書貼文並附上中龍鋼鐵業加嚴標準，以及中火生煤自治條例、降載減排的管制成果表。他指出，根據附表，市府正督促中龍鋼鐵興建封閉式的原物料貯存場所，並就既存加熱爐汰換更新為燃氣措施，讓空氣污染物有效削減。

根據估計，中龍鋼鐵目標讓總懸浮微粒（TSP）減23.7%，二氧化硫（SO2）減23%，氮氧化物（NOx）減7.3%，為進一步改善空氣品質，期待中龍鋼鐵可以找出路徑在2022減排50%。

莊秉潔也說，中火預計2020生煤使用量減少40%，中彰海線及南投及斗六的空氣，就可以再一次顯著改善；加上觀塘案過了，中火2020開始減40%生煤使用量的達成可能性更高了。

如此一來，台中及北彰化海線一級致癌物砷之排放就可減少40%；若這些縣市14+N的設定目標也能如質達成。他預估，中彰投及斗六，再4年空氣品質就可以達到目前北部的水準。

莊秉潔在文末強調，以上這些抗污方案是前詹副署長及林市長任內所推動的，其中一位已去職。