竹科龍潭園區聯外道路拓寬工程開工 預計2020年2月竣工

竹科龍潭園區聯外道路拓寬工程由鄭文燦（右4）等人主持開工儀式，預計2020年2月竣工。（記者李容萍攝）

2018-10-08 23:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處辦理「新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程」，8日舉行開工典禮，將拓寬龍潭區湧光路一段，工程總經費2億7800萬元，其中，用地費1億5000萬元由新竹科學工業園區管理局補助，工期400日曆天，預計2020年2月竣工，讓園區車流可更快捷的通往聖亭路連至龍潭市區及國道三號龍潭交流道，以減輕周邊道路負荷。

此工程起訖點由龍潭區龍園一路至聖亭路，途經龍潭區及平鎮區，長度995公尺，將拓寬為15公尺的雙向混合車道，並各設置2公尺寬人行道，提高道路水準。同時道路橫跨大坑缺溪支流，工程包含興建3座橋梁興建，長度分為22、18及12公尺。

桃園市長鄭文燦出席開工典禮指出，龍潭科學園區於2004年納入科學工業園區管理，陸續有許多高科技廠商選定於龍潭設廠，龍科對外聯絡道路只有梅龍路，須從楊梅交流道上高速公路，交便十分不便，若能取道龍潭交流道，將有助於對外聯絡，考量龍科正進行二期開發更需擴大道路服務能量，經市府與竹科管理局溝通，共同開發這條聯外道路，未來龍科可由龍潭交流道連結至高速公路，也能和龍潭、山仔頂生活圈完全結合。

鄭文燦說，這個地帶生態良好，未來中興路、聖亭路兩旁，除了適合設廠，也會在周邊規劃開發自行車步道、休閒農場及主題餐廳，提高土地利用價值，同時也讓龍科員工的交通更方便。

他強調，桃園整體高科技廠商設廠條件良好，近年吸引台積電、全球第二大封測廠美商艾克爾等於此設廠，產值很高，由於台商逐漸回流，龍潭科學園區也可研議推動第三期開發。