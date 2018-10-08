桃園夜市慶重陽 消費滿百可抽液晶電視、掃地機器人

2018-10-08 17:19

［記者陳昀／桃園報導］桃園觀光夜市歡慶99重陽，即日起至週五到指定攤位消費滿百，就能抽液晶電視、掃地機器人等好禮，週五當晚現場有民歌演唱、魔術表演等活動讓大家回味老時光，且憑桃園敬老卡還能兌換限量保暖毯，讓長輩開心度過重陽節。

桃園市經濟發展局局長朱松偉表示，為了讓長者歡度重陽節，12日（週五）晚上6點30分至9點30分，在桃園區正康二街與大華街口將架設舞台，除了魔術秀，也安排民歌、爵士、薩克斯風樂團等團體演唱經典老歌，帶觀眾走入時空隧道、回味50年代舊時光，當晚6點起憑「桃園敬老卡」到活動舞台也可免費兌換「敬老保暖毯」1條，限量200名。

經濟發展局市場科科長林坤德表示，即日起到週五在桃園夜市貼有「指定攤」牌子的攤位消費滿100元，就能向攤商索取摸彩券，公開抽出50吋液晶電視、43吋4K液晶電視、智慧型掃地機器人、10人份電鍋、義式濃縮咖啡機、捕蚊燈、電風扇、吹風機、清淨海沐浴乳1組、7-11便利商店禮券等86項禮品，12日晚間會在活動舞台抽出獎項，活動詳情可查詢「桃園有好市」官網或臉書粉絲團。

桃園觀光夜市自治會總代表程亮光表示，桃園觀光夜市有30年的歷史，有不少值得造訪的美食，也不乏在年度美食競賽得獎的攤位，如「黑人鼎邊銼」、「義式就好」、「長春日本料理」等，還有獲經濟部認證的星等樂活示範攤，像是「烤馬鈴薯」、「臭狀元麻辣臭豆腐」、「嘉義順蚵仔煎．生炒花枝焿」、「吳記大腸包小腸」等人氣美食攤，都歡迎大家嚐鮮。