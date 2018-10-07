小小孩跟虎爺搶蛋吃 結局超展開‧‧‧

彰化和美福安廟的虎爺，李童帶著茶葉蛋來拜拜。（記者劉曉欣翻攝）

2018-10-07 16:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕虎爺是小朋友守護神，當小朋友雙眼直盯著拜虎爺的茶葉蛋，一直猛吞口水時，頻頻問「吃飽沒？」，讓虎爺的心都融化了，終於給了「聖杯」，讓小朋友願望成真！

彰化和美2歲李姓男童「仔仔」，跟著媽媽到詔安里福安廟拜拜，媽媽到超商買了茶葉蛋來拜虎爺，想請虎爺為小孩祈求平安健康。

李母說，「仔仔」拿著茶葉蛋拜完虎爺，就坐在虎爺旁一直盯著茶葉蛋看，想要快快拜完來吃茶葉蛋，一直問「好了沒？」、「吃飽沒？」她只好回答說「老虎爺爺很老了，慢慢吃！」

「仔仔」想要早一點吃到茶葉蛋，李母只好一再擲筊請示虎爺「吃飽了嗎？」，但都一直擲不到「聖杯」，母子兩人只好再繼續等候，「仔仔」也只好繼續坐在虎爺旁慢慢苦等，還頻頻打了哈欠，最後還向虎爺下最後通諜「數到十，要吃完哦！」

就在「仔仔」向虎爺發出「好想吃」的呼喚後，同步進行倒數，這時李母再擲筊，終於擲出令人開心的「聖杯」，「仔仔」更是樂翻天，大呼「可以吃了」！經過半小時在虎爺身旁等候的茶葉蛋，吃起來特別好吃！

和美鎮詔安里長廖汶凌表示，這間土地公廟很靈驗，虎爺是孩童的守護神，一般都是拜生蛋、生肉、茶葉蛋或是糖果，虎爺是保佑孩子，許多父母都會帶孩子來拜虎爺，祈求平安長大。

彰化和美福安廟的虎爺，李童帶著茶葉蛋來拜拜。（記者劉曉欣翻攝）

彰化和美福安廟的虎爺，李童媽媽準備茶葉蛋來拜拜。（記者劉曉欣翻攝）

李童拜完虎爺，開心吃著茶葉蛋。（記者劉曉欣翻攝）