百年強震週期來臨！若規模8.0 南台灣恐現5公尺高海嘯

若馬尼拉海溝發生規模8以上地震，台灣南部15分鐘內就會出現5公尺高的海嘯，影響海岸線往內陸500公尺到1公里。（法新社資料圖）

2018-10-07 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕近期印尼地震與海嘯造成大量傷亡，也勾起國人對於地震的恐懼。然而有專家指出，位於台灣西南方的馬尼拉海溝，其規模8的百年地震週期已來臨，若發生將恐有5公尺高海嘯襲擊台灣，影響內陸500公尺至1公里，高雄、屏東等縣市都可能受災。

綜合媒體報導，中央大學水文及海洋科學研究所副教授吳祚任指出，就他的研究觀察，馬尼拉海溝發生規模9的地震週期約700年、規模8.5約250年、規模8約100年，通常只要達規模8的淺層地震就有很高機率出現海嘯，而馬尼拉海溝早已超過這些時間。

若馬尼拉海溝發生規模8以上地震，台灣南部於15分鐘內就會出現5公尺高的海嘯，影響海岸線往內陸500公尺到1公里，台灣人口密度相對較高，高雄、屏東等縣市都可能受害。

吳祚任也警告，除了南部，事實上全台灣都有可能出現海嘯。許多專家認為即使東部出現海嘯，因為地形陡坡、海底深度與人口密度低，不用擔心影響。但吳祚任認為「這只說對了9成」，雖然東部陡峭地形一帶人煙稀少，但人口也全聚集在花蓮等平坦區域，也是海嘯威脅的「破口」，容易侵害到民眾生命財產。