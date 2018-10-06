雲林偶戲節精彩登場 史豔文、藏鏡人大結局13日上演

布袋戲大師黃俊雄應邀讓史豔文、藏鏡人今晚提早與戲迷見面。（記者黃淑莉攝）

2018-10-06 23:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2018雲林國際偶戲節開幕晚會今天晚上在虎尾農博生態園區舉行，跳脫傳統，布袋戲、Cosplay在太日樂集的磅礡鼓聲中及樂果天真實驗樂團樂聲中演出，讓現場民眾大開眼界。

晚會於雲林在地團隊太日樂集震撼鼓聲中揭幕，接著金宇園掌中劇團操偶師帶著大型戲偶登場，布袋戲大師黃俊雄、霹靂布袋戲副董黃文澤及多位布袋戲大師都與會。

黃俊雄將在13日閉幕晚會演出《雲洲大儒俠─史豔文、藏鏡人祕辛大結局》，今晚應觀眾要求，讓史豔文、藏鏡人提早與戲迷見面，黃俊雄寶刀未老，說起口白一樣鏗鏘有力。

晚會壓軸樂果天真實驗樂團與霹靂布袋戲、隆興閣掌中劇團異業結合演出，由樂團演奏膾炙人口的經典布袋戲主題歌曲，黃文擇兒子黃滙峰則擔任說書人，透過故事性的樂曲鋪陳，加入布袋戲偶操作、Cosplay人形走秀，介紹布袋戲從傳統金光到影視，台下觀眾個個看得入迷。

2018雲林國際偶戲節連續8天到13日，即日起每天在農博生態園區、虎尾布袋戲館都有精彩展演，詳細活動內容可上2018雲林國際偶戲節官網查詢。

開幕晚會壓軸樂果天真實驗樂團與霹靂布袋戲異業結合，讓民眾看到不一樣的演出方式。（記者黃淑莉攝）

太日樂集與金宇園掌中劇團跨界聯演。（記者黃淑莉攝）

開幕晚會壓軸樂果天真實驗樂團與霹靂布袋戲異業結合，讓民眾看到不一樣的演出方式。（記者黃淑莉攝）