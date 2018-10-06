東北風增強！週日北、東部有雨 中南部空品恐「紅爆」

明天東北風增強，花東有短陣雨，桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢發生機率，中部以南為下風區域，清晨及晚間風速較弱易累積污染物，午後光化反應易讓臭氧濃度偏高而達紅色警示。（資料照）

2018-10-06 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）天東北風增強，花東有短陣雨，桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢發生機率，南部平地及中部山區則維持午後雷雨型態。而中部以南位在東北風下風區域，清晨及晚間風速較弱、易累積污染物，午後光化反應易讓臭氧濃度偏高而達紅色警示，提醒民眾出門配戴口罩。

中央氣象局預報，第25號中度颱風「康芮」今天下午2點位於台北北方1610公里海面上，已經通過韓國，預計未來6到12小時會減弱為溫帶氣旋，將影響日本天氣，提醒想到至當地旅遊的旅客留意航班資訊。

天氣風險公司指出，隨著時序入秋，未來一段時間台灣大環境風向會以東北風為主，背風面的中南部地區空氣品質轉差，提醒民眾外出時應配戴口罩。

環保署預測，明天中部及雲嘉南地區空品達「紅色警示」等級；高屏、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」；北部及竹苗為「普通」；其餘地區為「良好」等級。

溫度方面，明天白天高溫受天氣影響，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭地區約26至28度，其他地方則約29至32度，各地低溫約22至24度，中南部日夜溫差較大，須注意適時保暖。

紫外線方面，明天澎湖縣達危險級，新竹以北及連江縣地區為中量級，其餘地區為高量級，提醒外出應注意防曬、補充水分。