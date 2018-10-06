高雄海音中心首場演唱會 「電玩音樂趴」陳零九震撼開場

高雄海洋文化暨流行音樂中心小鯨魚，今晚舉辦首場演唱會「High!高雄電玩音樂趴」，吸引近千民眾參與。（記者張忠義攝）

2018-10-06 20:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄海洋文化暨流行音樂中心小鯨魚，今晚舉辦首場演唱會「High!高雄電玩音樂趴」，吸引近千民眾參與﹔高市副市長史哲也專程到場向年輕朋友致意，他強調演唱會不但是為海音中心暖身，也是為11月在高雄舉辦的世界電競賽暖場。

高雄電玩音樂趴是高市新聞局策劃「高雄遊戲趴」系列活動之一，絕大多數與會者需先下載新聞局設計的手遊，過關蒐集一定數量代幣後才可換取門票。

新聞局說明，高雄電玩音樂趴今、明兩晚各有一場，今晚由陳零九震撼開場，演出電玩夯曲傳說，並和觀眾進行體感互動，炒熱全場氣氛，接著女孩與機器人帶來有漂浮感的電音節奏，和海浪似放鬆的律動感，闊樂集則以阿卡貝拉純人聲演唱，詮釋電影花木蘭主題曲「Reflection」，展現電玩音樂唯美境界。

新古典室內樂團特別挑選千本櫻、天空之城、新世紀福音戰士和we are海賊王主題曲等電玩動漫經典曲，以弦樂將觀眾帶入電玩世界；曾代言電玩遊戲，顯盡電玩主角魅力的Bii畢書盡擔任壓軸，以手機螢光棒和觀眾互動，為晚會掀起最高潮。

整場音樂會，在電玩音樂教父級人物紀華麟所帶領的藍色狂想Super Band，特選蒼天英雄誌遊戲主題曲「誰是英雄」壯闊的音符中，劃下完美句點。

新聞局長張家興表示，高雄電玩音樂趴舉行地點海洋文化及流行音樂中心3號小鯨魚，位於愛河和高雄港交界處，場域規劃有容納5千人的大型室內表演廳、小型表演空間，以及可與1萬2000名觀眾共享音樂的戶外表演廣場等空間﹔全面完工後，串連附近體感園區、電競館，將帶動高雄成為流行音樂、文創、表演藝術的基地。

張家興建議，首次來到海洋文化及流行音樂中心參加電玩音樂趴的觀眾，請多利用大眾運輸工具，搭乘輕軌在C10光榮碼頭站下車，步行就可抵達位於海邊的小鯨魚場館。

電玩音樂趴10月7日場次，將有搖滾新天團八三夭、荒山亮、亦帆、新古典室內樂團、金秀麗等卡司，音樂會將重新詮釋三國之天主題曲砍掉重練、蜀山縹緲錄主題曲虐心等電玩經典名曲。

演出及入場須知，請上高雄遊戲趴活動官網，「翻轉高雄Go!Go!Go!」手遊APP公告區或《高雄款》臉書查詢。

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