第9屆南投世界茶業博覽會中興新村登場 歡迎民眾來找「茶」

2018-10-06 14:43

〔記者佟振國／南投報導〕第9屆南投世界茶業博覽會今於南投市中興新村登場，為期9天的活動有全縣各大茶區的優質茶葉展售、多國茶文化展演，假日還有千人揉茶、千人茶會、千人野餐及草地音樂會等活動，縣長林明溱也化身「茶伯」，歡迎民眾來南投找茶。

南投縣以產茶聞名，為推廣縣內各茶區的優質好茶，縣府連續9年舉辦南投世界茶業博覽會，已成為全台最具規模的茶產業活動，將南投茶推向國際舞台，今年茶博會主題「香遇、相遇」，讓遊客藉由茶的香氣與茶人相遇，與茶結緣。

縣長林明溱也在開幕式頒獎表揚今年縣長特等茶競賽的優秀茶農，清香組、熟香組特等獎分別由仁愛鄉茶農謝汪汕、鹿谷鄉茶農錢伯享拿下，謝汪汕曾擔任南投縣議員，卸下為民喉舌的民意代表身分返鄉種茶，也在縣內茶賽屢獲佳績，去年的比賽獲得頭等獎，今年更上層樓拿下特等獎。

為了能將飲茶變得更年輕、時尚，讓更多年輕族群加入飲茶行列，茶文化推廣協會也在中興會堂設置「茶與茶菓子相遇時光」，以國產農糧製作的創意茶菓子，成為下午茶的良伴，協會也嚴選6家廠商、7組亮點茶菓子伴手禮，讓消費者吃出茶菓的美妙滋味。

林明溱表示，今年茶博活動改善往年的缺失，在環境設施做了努力，不但各展館都裝設冷氣，木棧板鋪設、動線上都有做調整，營造出舒適的品茶與體驗環境，希望消費者多多捧場，購買優質茶葉與農特產品，照顧本土農民，今年茶博目標期望能突破60萬參觀人次。

而今天茶博會一開張就有好消息，就有茶商以165萬元買下全部縣長特等茶，準備銷往中國等其他國家，行銷南投好茶。