憶念華梵大學創辦人 古琴音樂會明舉行

2018-10-05 23:28

〔記者張忠義／高雄報導〕華梵大學是中國佛教史上第一所佛教界創辦的大學，創辦人曉雲導師將佛教教育擴展到社會高等教育，以「德智能仁」為校訓，期以佛教悲智精神培養品學兼優、德學相彰，能為時代中流砥柱的棟樑人材。

華梵大學董事長悟觀法師、校長李天任博士、及全校教職員工，為感恩憶念曉雲導師禪寂十五週年，籌畫了紀念活動，華梵大學校覺室、「深水觀音禪寺」、普陀山國清教育基金會，將在10月6日星期六下午2點，在高雄深水觀音禪寺舉辦「曉覺禪樂雲山古琴」禪茶紀念會。

活動中有鄭正華老師古琴笛簫，揚琴、花藝、茶席，及頒贈褒揚美雲居士長期護持華梵教育的美德，華梵大學美術系創系主任、文學院院長黃智揚也將在現場揮毫懷思。

當天將由李天任校長帶領20多位主管參加，還有高雄師範大學吳連賞校長、高雄科技大學楊慶煜校長、正修科技大學龔瑞璋校長，及樹科大、義守大學的老師等貴賓蒞臨與會，歡迎民眾前往參加，感受福吉祥無量壽光的清淨心靈。

華梵大學董事長、深水觀音禪寺住持釋悟觀法師，是曉雲導師的法子，親近曉雲法師31年，直至2004年曉雲法師圓寂，成立普陀山國清教育基金會，積極推動深水觀音禪寺開山祖師開良法師及曉雲法師畢生致力的佛教教育與慈善文化事業。