「空品模範生」恆春半島竟紅爆了 原因是…

2018-10-04 22:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕曾幾何時，被譽為「空品分水嶺」的恆春半島，竟也有長時間紅爆的一天？

今年首波境外空污本週進犯台灣，週二潮州空氣品質亮起至少1個小時的良好綠燈，已讓不少人意外，當地臉書社團甚至傳出居民認為測站數據「作假」，對空品「小確幸」嗤之以鼻，沒想到更奇怪的事情還在後頭，一向有空品「模範生」美譽的恆春測站，今天下午開始已紅爆數個小時，屏東縣環保局解釋，都是颱風惹的禍！

恆春測站因為秋冬落山風大作，形成一股無形氣牆，約從枋山開始吹散空污，阻絕於它的北邊，以南的空氣品質因落山風提升，枋山鄉楓港村因落山風得名，曾被環團稱為「空品分水嶺」。不過，今天下午開始，枋山以南的唯一空品測站恆春，AQI（空氣品質指數）突破150數個小時，空品地圖上傳統只會亮綠燈的恆春站，大大的紅燈竟亮了超久。

屏東縣環保局也很驚訝，官員依據風向圖研判後指出，中度颱風「康芮」目前位於台灣東北方海域，推估颱風外圍環流中國空污及國內工業區的空污物帶往南，再從台灣西部吸往東部，但途中流經山脈較低的恆春半島，因此沒有大型重工業的恆春半島空污物除了傳統的「臭氧」，PM10竟也爆增。

「空品好是受惠落山風，空品差也是因颱風讓落山風『消風』」，官員說，以往恆春空氣品質好，大家都知道是因為落山風，但現在颱風破壞東北季節風，今天幾乎沒有落山風，多的反而是被吸過來的空污物，而這些氮氧化物被恆春半島強烈的日照加劇光化反應，產生臭氧，兩相加乘，導致這幾天空污形成罕見的反差，颱風走了以後，應可減少空污情形。

官員說，雖然今天因為風向造成空品下滑，但這幾天高屏溪的揚塵都已強力控管，工地也加強灑水防止揚塵，盡力減少空污的產生。