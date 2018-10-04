桃市中路1號社宅動土 後年底完工提供169戶住宅

中路一號宅完工後，可提供169戶居住單元，圖為模擬圖。（市府提供）

2018-10-04 21:45

［記者謝武雄／桃園報導］桃市桃園區中路1號社會住宅今日舉行動土儀式，由內政部政務次長花敬群、桃園市長鄭文燦共同主持；中路1號社宅位於司法園區，國道二號南桃園交流道旁交通便利，預計後年底完工，可提供169戶住宅、7戶店鋪及8戶辦公室單元，這也是桃園市12處社宅基地，第8處動工的社宅。

鄭文燦表示，桃園市推動社會住宅，第1階段共有12處基地共4600戶，連同中路1號已有8處基地工程發包，中路地區共有4處社宅，預計於2021年底全部完工，可提供1149戶居住單元，其中2號進度最快、預計明年底第4季開放入住；另第2階段已規劃楊梅、平鎮2處基地，未來將以滾動式評估持續執行，並在機場捷運沿線、台鐵地下化通勤站周邊或各都市計畫整體開發區內土地等，目前規劃31處多元取得儲備興建基地，共約1萬2000戶。

而中路1號社宅，1、2樓有15間店鋪及辦公室空間，部分停車空間也會開放附近居民租用或臨時使用，紓解鄰近地區停車問題，申請對象將以「7成一般戶、3成弱勢」為原則，租金將參考周圍市價行情，提供一般戶市價8折，政策戶（經濟或社會弱勢）另由市府編列差額補貼至6折，希望讓住宅不再是奢侈品，讓居住正義可以在桃園逐步實踐。

鄭文燦也提到，市府在中路重劃區的4處社宅基地各具特色，其中2號社宅有1房、2房、3房等房型；3號也有店鋪及辦公室；4號將納入公托中心、社區照顧關懷據點、市民活動中心、青年創業中心、幼兒園等設施，3號及4號預計今年底動工，此外，市府將持續引進商業設施、更新公園與水圳、增設足球場及網球場等運動設施，讓中路地區成為一個宜居的好地方。

鄭文燦也提到，中路2號社宅是最先落成啟用的社宅，這個月就會公告申請資格條件及租金，承租期限將以3年為期，原則可租2期合計共6年，另樣品屋也將於11日設置完畢；另外市府配合社宅推動相關配套政策，例如：與內政部營建署合作，提供1萬戶每月4000元租金補助，另各提供約1000戶、每月4000元的單身青年租金補貼，1600戶的包租代管服務，提供民眾更多元的選擇。