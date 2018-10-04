軍人變身氣球師！ 劉書臺散播歡笑做公益

劉書臺接觸氣球藝術13年來經常投身公益活動，像是日前他就為新豐社區長照中心手作旋轉木馬大型裝置氣球。（記者廖雪茹攝）

2018-10-04 20:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕越玩越有活力！從軍人退伍的劉書臺，轉行到竹科工作，歷經20多年剛硬的職涯，居然玩起柔和的折氣球，開啟人生第三春，專研其中，他除了在政府機關擔任A咖講師，分享氣球藝術的技巧，13年來更經常現身公益活動，以氣球散播歡笑。

55歲劉書臺原來是職業軍人，在軍旅8年半，退伍後進入竹科電子公司，迷上折氣球帶來歡笑的魅力，創辦氣球社團，15年後離開職場，更以氣球藝術為志業，不斷交流、進修，取得台灣氣球藝術協會講師執照，7年來為勞動力發展署外聘講師，在全台各地指導在職勞工學習第二專長，也在衛生福利部少年之家教學。接觸氣球藝術13年來經常投身公益活動，像是日前他就為新豐社區長照中心手作旋轉木馬大型裝置氣球，令人驚喜不已。

談起折氣球迷人之處，劉書臺話閘子打開分享不完。除了不分年齡的受到喜愛，折氣球也是一種裝置藝術，「任何東西都可以折成氣球造型」。多年前他在新竹縣文化局氣球布展，之後學校、社團邀約不斷，學生從4歲到70歲都有，他曾赴日參加比賽，也曾到中國教學。

學生們學成後，不只投入街頭藝人，許多人開店從事婚禮布置、在學校或社團教創意，也有年輕人帶著打氣桶和氣球出國，打工旅行、遊學，實現夢想。

除了造型吸引小孩，氣球也可融入科學教育。劉書臺舉例，像是氣球磨擦後產生靜電，可把氣球「黏」在牆壁上；氣球消氣，也可以解釋牛頓定律，什麼是作用力和反作用力。

他曾在一個活動場合折了一個花束氣球，見一對情侶，順手把作品送給男生，結果男生利用機會當場向女友求婚成功，令他印象深刻。

近一年劉書臺也進入新竹縣樂齡示範中心教學。他認為，折氣球很適合推廣到樂齡學習，因為折氣球幫助老人手腦並用，靈活肢體，在創作時融入豐富的生活經驗，找回快樂的童年，更可和祖孫同樂；所以他樂於參與相關公益活動，希望長輩們接觸折氣球之後，找回生命力、創作和記憶。

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從軍人退伍的劉書臺，轉行到竹科工作，歷經20多年剛硬的職涯，居然玩起柔和的折氣球開啟人生第三春，並專研其中。（記者廖雪茹攝）

劉書臺在多個政府機關當氣球藝術講師，近一年接觸樂齡學習，他認為折氣球可幫助手腦並用、找回記憶、祖孫同樂等多種好處，非常值得推廣。（記者廖雪茹攝）