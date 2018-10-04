台灣唯一蘋果授權訓練機構 TWDC中軟開幕

2018-10-04 22:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中軟體園區歷經數年興建，將於12月初正式啟用，台灣唯一由蘋果授權的訓練機構TWDC，之前已先進駐園區內的S1智匯中心，今天舉行開幕儀式，未來將提供包括蘋果程式開發、影音後製等原廠授權課程，因過去若想取得證照需飛到國外，每次花費約需10萬，如今在台灣將可省下約一半經費，對為數不少的「果迷」來說是個好消息。

經濟部加工處處長黃文谷表示，台中軟體園區面積約4.96公頃，共分成4個坵塊，其中佑順建設興建的S1智匯中心，還有大買家興建的辦公大樓和店鋪與鼎新電腦興建的新據點都已經完工，網銀國際年底前也會完工，整個園區預計12月初就能正式啟用，因台中軟體園區剩餘空間不多，也請有興趣的廠商能把握機會儘快進駐。

台灣唯一的蘋果授權訓練機構TWDC選擇進駐S1智匯中心，今天舉行開幕茶會，包括經濟部加工處處長黃文谷、市府經發局副局長李逸安、TWDC執行長蔡學欣等人都出席，黃文谷指出，台中已經有堅強的硬體實力，希望透過數位人才的培育，以軟體帶動硬體的發展。

TWDC執行長蔡學欣則說，台灣雖然有許多民眾使用蘋果產品，但卻無原廠授權的相關課程，若想學習取得認證，則需飛到國外，除課程費用，還要負擔機票、食宿等費用，如今只要在台灣就能上課、取得認證，費用約可節省一半。

蔡學欣說，TWDC是台灣第一家獲蘋果授權的訓練機構，不但提供蘋果的教材，並由蘋果認證的講師進行授課，教授包括剪接影片、音樂製作和程式開發，並能透過遠距教學設備，讓離島、東部等地區的民眾也能學習蘋果課程，目前計畫明年為採用蘋果科技的個人或台灣企業，培養約1000位的人才。