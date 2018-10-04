天雨坑洞多與地震有關 日本專家這麼說…

南市代理市長李孟諺（右）致贈日本Geo Search株式會社技術團隊取締役社長冨田洋（左）紀念品表達感謝之意。（南市工務局提供）

2018-10-04 15:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本Geo Search株式會社技術團隊透地雷達探查車，來台南協助進行9條道路坑洞探測，他們以日本當地經驗分享，造成坑洞的外因主要是地震、大雨和溫度。

日本技術團隊完成任務返國前夕，南市代理市長李孟諺辭行及表達感謝之外，並與該團隊取締役社長冨田洋、事業部技術部長天利典弘等人交換意見；他們表示，根據研究和經驗，造成坑洞的外因主要是地震、大雨和溫度。

他們指出，日本近期遭到多個颱風豪雨侵襲，地震也頻繁，去年6月到今年已發生1萬多個坑洞，利用透地雷達車探測，針對地下肉眼看不見的地底進行掃描，可事先掌握預防，確實達到預防目的。

綜合日本專家看法，南市工務局也分析推測，近年台南地區發生0206七級地震和數起五級以下等地震，造成地下管線鬆動，地底造成損傷，加上今年以來多場豪大雨侵蝕，進而導致土壤流失，形成空洞造成道路掏空。

李孟諺表示，未來希望能夠引進這樣的設備或是有國內公司開發，將來可協助南市道路全面性健檢，在坑洞萌芽期就結合鑽探確認坑洞位置，馬上灌漿，防止發生災害跟意外，目前市府也積極要求管線單位要自主檢查老舊管線及高風險區、及20年以上管線全面性檢查並汰換，防範未然。

這次日本技術團隊主動免費為台灣地區道路健檢，南市選定長榮路、裕和路、東門路、建南路、建平路、文平路、華平路、育平路、國平路等重要路段，調查總長度2萬3380公尺，該團隊3日利用1天時間就完成探測，預計11月初提出檢測報告供市府參考。