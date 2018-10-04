台中市六房媽會 20、21日舉行12間媽祖廟聯合遶境

台中市六房媽會將於20、21日舉行媽祖聯合遶境，將有12間媽祖廟的媽祖一同遶境。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-04 16:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市六房媽會將於20、21日兩天，在台中市烏日及大肚地區18里舉行中部地區12間媽祖廟的聯合遶境，而且要在31間宮廟停留，是六房媽會多年來舉辦媽祖遶境活動中，參與的媽祖廟最多的一次，讓媽祖的信徒可就近參拜媽祖，一起祈求平安。

大甲媽祖是台灣最大的媽祖遶境活動，也聞名國際，不過，因為大甲媽走的是海線，只經過烏日邊邊，並未進入烏日境內，因此在烏日地區的台中市六房媽會，希望舉辦媽祖遶境烏日地區的活動，便在6年前農曆9月左右舉行媽祖遶境烏日區的活動，也請大甲媽或者是其他媽祖廟的媽祖一同駐駕烏日一同遶境，一同保佑人民。

而今年已是第六年，將在10月20日至21日兩天舉行，今年有中部地區高達11間的媽祖廟共同參與，加上烏日六房媽就有12間，將遶境烏日區16里及大肚區王田及中和兩里，規模可以想像，目前很多媽祖的信徒已在網路上討論。

今年首次參加有苗栗拱天宮白沙媽、彰化媽、彰化北斗奠安宮、雲林西螺老大媽、嘉義新港奉天宮，還有大甲媽、梧棲浩天宮大庄媽、彰化護聖宮玻璃媽、北屯震玄堂六房媽、烏日喀哩媽、旱溪媽一同參與。

台中市六房媽會理事長黃義村表示，目前六房媽已駐駕至自治公園臨時紅壇，其他11間媽祖廟的媽祖，會在最近陸續駐駕到臨時紅壇，在遶境之前，會有一系列的活動，會在16日為媽祖舉行祝壽大典，20日上午8時開始，從自治公園的臨時紅壇起駕，將在31間宮廟停留。

黃義村表示，第一天及第二天的遶境都是車巡，21日下午3點，將在烏日明道花園停駕團拜，在下午3點50分，12間媽祖廟的神轎將步行遶境仁德里興祥街、九德里中華路、烏日高鐵市福德祠、烏日里、湖日里，晚上9點回到自治公園。

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