老屋花磚超好拍！金門後浦小鎮 再展魅力「巷前行」

金門後浦小鎮巷弄裡的頹舊老屋，經過金門縣島嶼美學協會的美化，好幾處牆上的花磚圖式，已成了新的打卡景點。（記者吳正庭攝）

2018-10-03 23:42

〔記者吳正庭／金門報導〕2012年獲選「台灣十大觀光小城」的金門縣金城鎮「後浦小鎮」，今天由金城鎮公所及金門縣島嶼美學協會聯手宣布，將透過「巷前行」串街走巷的導覽及花磚裝飾活動，展現金門「巷仔內」的魅力。

金城鎮長石兆瑉說，這項為老舊頹屋注入新生命的導覽計畫，可以讓遊客走在直線距離僅150公尺的老城區，卻能倘佯在3.5公里的巷弄風情。

社團法人金門縣島嶼美學協會申請「後浦巷前行─花磚巷弄散步導覽培訓計劃」，獲國立台南生活美學館的補助，在金城鎮公所支持之下，展開後浦巷的散步小旅行導覽培訓計畫，今天由協會理事長許仲雄和常務理事鄭秋美帶隊，引領古寧國小的種籽學員認識後浦巷弄的老建築與裝飾細節。

石兆瑉說，後浦聚落仍保有相當數量的古建築，許多古厝乏人照料變成頹屋，景觀上並不討喜；在得知島嶼美學協會的構想後，直覺「太棒了」，達成「只要不動老屋結構、歡迎盡情發揮」的共識。

島嶼美學協會日前邀集眾人透過「花磚角落噴畫」，將具有金門特色的花磚樣式，以模板在巷弄的頹屋完成公共藝術，量雖不大，卻更能在斑駁的牆面突顯其存在。

鄭秋美說，後浦聚落大約在元朝末年形成，開發歷史悠久，巷弄間座落豐富多元的歷史建築：從1883年的將軍第，到落番時期（1920年至1935年）的各型洋樓，建築裝飾有從廈門、泉州來的石雕、木雕、磚雕，女兒牆上的水泥花格磚，還有日本進口的彩瓷花磚、地板水泥花磚等，還有鐵窗花、轉印花磚、二丁掛磚，散步其間，處處精彩。

金城鎮公所說，6日上午和下午各有1梯次導覽還有名額，可電洽金門縣島嶼美學協會（082）321421 或填線上表單報名https://goo.gl/1CsmQ3。