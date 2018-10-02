康芮強度今晚起減弱！ 專家：近台時是中颱等級

氣象專家吳聖宇表示，康芮颱風強度已經達到顛峰，預估今（2日）晚之後強度將逐漸減弱，靠近台灣時為中度颱風等級。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-02 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，強颱康芮仍持續朝西北方向前進，預估週四晚至週五清晨暴風圈將擦過台灣東北部近海，屆時也是影響台灣最劇烈的時間點。氣象專家吳聖宇則在臉書指出，康芮颱風強度已經達到顛峰，預估今晚後強度將逐漸減弱，近台時則為中度颱風等級。

根據氣象局最新資料顯示，強颱「康芮」中心氣壓910百帕，今天下午2點的中心位置在北緯18.20度，東經132.00度，即在恆春東南東方1250公里海面上，7級暴風圈半徑250公里，10級風半徑80公里，近中心最大風速每秒55公尺，以每小時17公里速度，向西北進行。

吳聖宇表示，康芮颱風強度已經達到顛峰，近幾個小時的掃瞄雲圖清楚可見雙眼牆的結構，加上接下來颱風路徑將經過潭美颱風遺留的冷水坑，海洋熱含量相當低，對於強度發展不利，預估今晚之後強度將逐漸減弱，靠近台灣時為中度颱風等級。

他指出，由目前高壓實際的強度來看，颱風路徑預估仍將通過宮古島附近後逐漸北轉，略偏西的話有機會經過宮古島至石垣島間的海域，依照中央氣象局下午所給出的預報路徑，暴風圈邊緣仍可能略過海上警報發布線，是否發布颱風警報仍值得觀察，「如果需要發布颱風警報的話，時間點可能落在週四清晨」。

吳聖宇提到，由於康芮移動速度比預期要來得快，顯示引導氣流還算明顯，明天起外圍環流雲層水氣接近，迎風面北部、東北部、東部逐漸有短暫陣雨，週四（4日）、週五（5日）受颱風外圍環流影響，北部、東北部、東部持續有陣雨，山區有較大雨勢或較大累積雨量，沿海有強陣風，中南部及東南部受影響較為有限；週末期間（6至7日）颱風遠颺，較乾燥北風接手，天氣預估較為穩定，但是海邊海上風浪仍大，提醒民眾盡量不要從事海邊活動。