南市勞工志工志願服務獲肯定 獲全國績優勞工志工獎和績優團隊獎

2018-10-02 19:33

〔記者王涵平／台南報導〕南市推動勞工志工志願服務受肯定，獲勞動部全國績優勞工志工獎和績優團隊獎，勞工局今邀志工分享經驗，鼓勵更多人投入志願服務行列。

勞工局表示，勞工志工共計15人獲獎，全國績優勞工志工包括梁志男獲金牌獎；陳祺芝、李俊平獲銀牌獎；吳岱臻、王文勝、李宥蓁、林秀足、吳玉仁、謝芬蘭、連秀美獲銅牌獎；李進財、梁志男、黃陳芳枝、李朱謀、劉燕玉獲銀質獎。社團法人台南市勞工志願服務協會獲選為績優勞工志願服務團隊。

李俊平服務年資長達9年以上，服務時數達1500多小時，利用工作之餘協助勞工局各項勞工業務推展、包含協助辦理各項勞工休閒育樂活動，不遺餘力，足堪表率。梁志男獲金牌、銀質雙料獎項，本身及其家人都是志工，對於志願服務工作十分熱心，常常在活動現場看到1家3口共同服務的景象。

連秀美和黃陳芳枝皆為職災家庭訪視小組的成員，經常陪同本局個管員至職災勞工個案家庭發放職災慰問金、物資和給予關懷，很多職災勞工及其家人因遭逢職災事故而內心激動、受挫，因志工的安撫和鼓勵而能重新面對新的人生。

李朱謀自勞工局退休後投入志願服務行列，於服務中心協助勞工諮詢服務，持續用豐富的勞工服務經驗與專業知識服務勞工朋友。