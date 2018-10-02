罕見一天兩場「送肉粽」 彰化人心裡發毛

網路張貼鹿港鎮「送肉粽」儀式，呼籲里民迴避。（翻攝臉書彰化踢爆網）

2018-10-02 09:54

〔記者湯世名／彰化報導〕「下班後趕快繞路！」彰化縣傳出10月4日晚間包括在鹿港鎮、二林鎮都將各有一場「送肉粽」儀式，屆時送煞沿線都將貼符淨路，消息在網路上傳開後，引發民眾議論詢問「路線怎走？」「大家快閃！」還有人說，一天辦兩場「送肉粽」，實在罕見，更令人心裡發毛。

臉書社團《彰化踢爆網》今天PO出鹿港鎮溝墘里公告，指出4日星期四晚上將舉辦送肉粽儀式，晚間7點到10點是鍾馗淨路儀式，並呼籲民眾請勿驚慌，深夜11點後則開始送煞，這時就要請民眾迴避。根據公告，送肉粽路線將會經過鹿和路三段，沿線經過鹿和路三段594巷，以及鹿和路三段主線道，行經便利商店後右轉，至鹿和路三段633巷後左轉，最後送到海邊。

另外，網路也傳出4日當晚在二林鎮也有一場送肉粽，時間在當晚10點到11點，地點在潭林路、建國路口即洪醒夫記念公園附近，詳細路線則未公布。

民俗專家指出，彰化地區的送肉粽儀式又稱為送煞，當地習俗認為，上吊者怨氣最重，且會抓交替，因此得藉由道士來辦法會，把上吊用的繩索及繫住繩索的樹枝或木樑，一併送到海邊後燒掉，通常為敦親睦鄰，沿線所經的民宅都會事先發放平安符咒，張貼在自宅門口，舉辦法會期間也不出門或經過該處來避煞，若民眾有芥蒂只需避開就可，不需過度驚慌害怕。