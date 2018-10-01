全球旅遊慈善皇后選拔 總決賽后冠出爐

前五名佳麗一字排開，成為今年慈善旅遊皇后最大贏家。（記者劉禹慶攝）

2018-10-01 22:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「世界最美麗海灣最美麗賽事」全球旅遊慈善皇后總選拔賽今晚在澎湖福朋喜來登飯店舉行總決賽，來自全球48國佳麗同場競技，最後由斯洛伐克小姐Nikola Hatrakova爆冷門奪冠，原本外界看好的加拿大、委內瑞拉小姐，則被擠出5名外。

去年首度舉辦的全球旅遊慈善皇后選拔，由羅馬尼亞小姐艾莉莎貝塔擊敗其餘39國佳麗奪下后冠，肩負宣導澎湖觀光重責；今年適逢世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉行，增加為48國佳麗，去年冠軍羅馬尼亞小姐也隨行，並持續以臉書發表澎湖之美，吸引更多國際人士關注焦點。

由於比基尼被視為有物化女性之嫌，主辦單位也從善如流，原本總決賽項目由3項減為2項，取消比基尼秀，剩下國服秀及晚禮服秀；其中最佳國服獎由斯里蘭卡小姐獲得、最佳晚禮服獎菲律賓小姐、最佳身材獎波札那小姐、最上鏡頭獎委內瑞拉小姐、最佳友誼獎喀麥隆獎、最佳微笑獎加拿大小姐、最佳人氣獎泰國小姐、最佳台步獎墨西哥小姐、最佳魅力獎捷克小姐、最佳慈善獎匈牙利小姐、海洋小姐委內瑞拉。

最後決賽取出15名佳麗一分高低，由斯洛伐克小姐爆冷門勇奪后冠，2至5名依序為厄瓜多、義大利、宏都拉斯、羅馬尼亞，另外自1988年主辦選美活動至今，已有30年的史嗣哲，現場也獲頒終身成就獎。

澎湖縣長陳光復表示，世界最美麗海灣組織年會雖已結束，但嘉年華會仍持續進行，未來還有遊艇展、美食展及馬拉松、鐵人三項等活動，將為澎湖帶來8至10萬人次旅遊人潮。

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