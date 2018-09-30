靈鷲山百八觀音開光 為日本風災、印尼強震祈福

靈鷲山百八觀音開光灑淨大典，9月30日由靈鷲山心道法師、新北市佛教會理事長淨耀法師、台北市佛教會理事長明光法師主法。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

2018-09-30 14:52

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市靈鷲山聖山寺金佛殿「百八觀音」，9月30日舉辦開光灑淨大典，台日宗教界代表雲集，開山住持心道法師有感近日印尼強震、日本風災頻傳，祈願地球災難消除，世界和平，地球平安。

靈鷲山是北台灣知名觀音道場，為傳承觀音法門，讓更多人領受到觀音菩薩的威德慈悲，請唐卡畫家昆桑切培喇嘛繪製108幅唐卡，雕刻藝術師林健成老師以彩銅全新創作108尊觀音聖像，安座於福隆火車站附近的聖山寺金佛殿，30日舉辦開光灑淨大典，透過108尊觀音銅雕聖像，帶領民眾認識觀音菩薩。

典禮由靈鷲山心道法師、新北市佛教會理事長淨耀法師、台北市佛教會理事長明光法師主法，近百名大悲行者與貴賓共同繞行金佛殿；場外結合「同根生」帶來的音樂饗宴，宜蘭舞蹈團、响仁和鐘鼓廠第二代傳人王錫坤等地方特色表演，宛如一場宗教嘉年華盛會。

心道法師致詞時表示，他希望讓觀音菩薩大慈大悲的救世精神淵源流長，護佑眾生離苦得樂。並祈願藉由觀音的加持力，消除日本風災、印尼強震等地球災難；高岡秀暢法師致贈珍貴的「尼泊爾百八觀音木刻圖像集」，心道師父回贈感謝狀，象徵觀音法脈從尼泊爾到日本、再到台灣一脈相連的意涵。