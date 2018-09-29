今年颱風超多卻都「棄台灣而去」 氣象局揭關鍵原因…

中央氣象局解釋，今年太平洋高壓位置相對偏東、偏北，讓朝台靠近的颱風轉往日、韓、中等地移動。圖為潭美颱風路徑潛勢。（擷取自中央氣象局網站）

2018-09-29 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年第25號颱風「康芮」在今天生成，讓今年成為24年以來1到9月颱風最多的一年。不過，雖然今年有很多颱風生成，台灣卻經常躲過襲擊，中央氣象局解釋，因為今年太平洋高壓位置相對偏東、偏北，讓朝台靠近的颱風轉往日、韓、中等地移動。

綜合報導指出，今年1至9月已有25個颱風生成，氣象專家吳德榮說，過去1到9月最多颱風生成的一年是1994年（共有26個），而康芮生成後，今年成為24年來颱風最多的一年。

氣象局分析，今年颱風偏多，主要與季風低壓槽偏強有關，季風低壓槽偏強有利颱風生成。但由於今年太平洋高壓位置相對偏東、偏北，使得颱風在往台灣靠近途中，會沿著太平洋高壓方向移動，所以多數颱風都往日本、韓國、中國跑去。

「天氣風險」公司總監賈新興說，「潭美」颱風直撲日本，是今年第5個登陸日本的颱風。過去登陸日本颱風最多的一年在2004年（10個），2016年、1993年與1990年則各有6個颱風，今年的5個颱風將是史上第三多。