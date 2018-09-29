中市與澎湖、南市、金門簽署「台中宣言」 花博「縣市週」優惠入園

2018-09-29 16:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花博會將於11月3日開幕，台中市副市長林陵三率隊前往澎湖，向來自世界32國、近200名世界最美麗海灣組織年會的會員宣傳花博，同時與澎湖縣、台南市及金門縣簽署「台中宣言」，公布三縣市花博「縣市周」。

世界最美麗海灣組織年會28日在澎湖開幕，林陵三由市府觀旅局陪同，帶著花博吉祥物「樂虎」前往澎湖舉辦花博推介會，向來自世界各大洲的海灣會員宣傳花博，由市府副秘書長郭坤明全程用英文簡報花博概況，同時播放花博影片，獲得熱烈迴響。

林陵三致詞時表示，花博因發現保育類石虎進而調整活動場地，花博的宗旨是G.N.P－「花現GNP - Rediscover Green, Nature and People」，Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活三者和諧發展的美好價值，與「世界最美麗海灣組織」致力推動保護全球海灣天然與文化資源，宗旨相似，皆是共同追求永續環境的精神。

林陵三並與澎湖縣長陳光復、台南市副市長張紹源及金門縣長代表參議許寬簽署「台中宣言」，攜手共創守護生態的決心，打造與自然共存的環境。

三縣市花博「縣市週」，台南市今年11月26日至30日、澎湖縣民和金門縣民在明年3月11日至15日這段期間到台中看花博，於購票窗口出示身分證明文件，可享門票半價優惠，盼台南、澎湖和金門民眾可多利用縣市週參與花博盛會。

為吸引花博觀光人潮到澎湖，澎湖縣副縣長林皆興表示，憑花博門票到澎湖旅遊即可獲贈價值300元澎湖伴手禮。

觀旅局指出，目前已有台南市、澎湖縣、金門縣、台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市、桃園縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣12縣市簽署「台中宣言」，各縣市花博縣市週也公布在台中花博官網。