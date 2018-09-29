屏東都市原住民豐年祭 阿美族展現特色

2018-09-29 14:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣原住民文化，屏東市東美原住民文化協會今天（29日）在屏東市千禧公園，舉辦都市原住民豐年祭暨傳統技藝競賽，現場不但有阿美族傳統舞蹈祈福，還有傳統美食展售；屏東縣長潘孟安和民眾手牽著手一同歡跳圍舞，氣氛歡樂。

「創造共融、共享、共榮的屏東縣」，縣長潘孟安出席開幕式時表示，文化的推廣與保存，縣府責無旁貸，為讓更多朋友認識屏東原住民族豐富的文化內涵，讓文化融入生活，縣府近年來不斷努力，不但於7月底舉辦「收穫那麼多」原住民收穫節，也提升原住民文化會館多元服務功能，希望透過活動、設施改善，讓屏東縣原住民族及民眾都能更喜愛這片土地，熱愛現在的生活。

屏縣府表示，縣內多數排灣族、魯凱族，或是少數的阿美族，每一個族群的傳統文化都各有特色，例如阿美族舞蹈，音樂較為輕快活潑，這種差異性便是文化中最重要的一環。經由這次活動，盼讓都市內的原住民能有一同享樂的豐年祭，更讓市民在市區內就能見識阿美族的傳統舞蹈、戰舞等表演。

屏東市東美原住民文化協會表示，本次屏東縣都市原住民豐年祭暨傳統技藝競賽，希望向屏東縣民展現阿美族與他族不同之處，藉由勇士高歌，搭配舞蹈歌頌榮耀，讓更多人接觸到阿美族的文化與特色。