黃昆輝教育基金會民調 53.1％民眾支持將英語列第二官方語言

黃昆輝教授教育基金會29日針對「高等教育重要議題」公佈民意調查結果，並由董事長黃昆輝（左二）、民調小組召集人郭生玉（右二）、民調小組委員馮清皇（右一）及楊國賜教授（左一）等，就民調結果發表看法。（記者劉信德攝）

2018-09-29 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今天開記者會公布一份民意調查結果，53.1％受訪民眾支持政府將英語列第二官方語言，因為英語是強化國際競爭力的重要工具，另針對政府5年內將專案補助高等教育800多億元，培養5加2產業人才的政策，高達71.2％受訪民眾表達支持，且以20歲到34歲受訪民眾最支持。

基金會董事長黃昆輝致詞表示，基金會問卷關注高等教育和經濟發展間的問題，亦即高教產出和企業人才需求間的問題，但調查結果令人遺憾的是，對大學培養人才可讓經濟發展更有競爭力一事，56.3％受訪民眾沒有信心，37.6％表達有信心。

另針對產學落差問題，受訪民眾認為僱主和大學都有錯，其中56.5％認為老板只想賺錢，54.9％受訪民眾則認為是大學的責任。黃昆輝也預告，基金會和國家教育研究院、台大、台師大等將於10月5日和6日，共同主辦教育政策和經濟發展國際研討會，近400位學者共聚一堂進行討論。

郭生玉教授表示，很高興看到行政院長賴清德昨宣布，要讓台灣在2019年成為雙語國家，並鬆綁幼兒園不能教英文的規定，對照於基金會去年對幼兒教育曾做此建言，看到政院的回應，基金會覺得很有成就感。

在攬才留才育才措施部分，對於提升大學生英語水準的優先措施，問卷複選調查結果，53.1％受訪民眾支持將英語列第二官方語言，48.1％獎勵大學設立全英語教學課程，44.9％將英語能力列為畢業門檻。

另針對開放僑生就業及居留權，43％受訪民眾贊成政府開放來台灣就學的僑生畢業在台灣就業，且有條件給予永久居留權，以家中有小孩就讀研究所的受訪民眾支持度最高達60.5％，大專以上學歷支持度也達51.2％。

對於高教學費自由化的看法，基金會調查僅46.8％贊成，38％反對，其餘無意見；公私立大學學費差距是否合理一事，馮青皇說明，公私立大學學費目前相差1.5萬元到2.5萬元，如何拉近公私立大學學費，交叉分析發現，不同意自由化的受訪民眾，認為公私立學費差距不合理比率最高達70.4％。

至於留住傑出大學教授措施，問卷調查指，71.2％受訪民眾認為應提供良好的研究環境，48.3％認為鬆綁相關法令讓教授有較大自主性，支持為傑出教授大幅調薪僅40.3％。

至於如何培養跨領域跨學科能力人才，問卷結果發現，71.7％認為企業界與大學合作訓練跨域人才是最佳措施，43.8％支持大一和大二不分系，35.8％鼓勵研究招收跨域學生；在解決高教與產業需求脫節問題上，75.8％主張多鼓勵大學與產業結盟，提供學生實習機會；47.6％邀請產業界參與規劃大學課程，41.7％認為可邀請產業界人士到大學任教。

前教育部政次楊國賜表示，高等教育最重要是理念，大學重要功能之一是為國家培育優秀人才，國際排名以學術研究掛帥，導致大學多半重研究而輕教學，但教學才是培育人才的重要作法，亦即加強國家競爭力關鍵。此電訪民調施作時間為今年9月13日到16日，受訪有效樣本人數1068人。

黃昆輝教授教育基金會民調小組委員馮清皇。（記者劉信德攝）

前教育部次長楊國賜教授。（記者劉信德攝）

黃昆輝教授教育基金會民調小組召集人郭生玉。（記者劉信德攝）