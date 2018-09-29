7縣市豪大雨特報！ 25號颱風「康芮」最快今天形成

中央氣象局指出，今天（29日）持續受潭美颱風外圍環流影響，北部、東北部上半天雨勢明顯。（資料照）

2018-09-29 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）持續受潭美颱風外圍環流影響，北部、東北部上半天雨勢明顯，氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣發布豪雨、大雨特報，並於各地發布陸上強風特報。另一位於關島東南方的熱帶性低氣壓，氣象局指出最快今天生成今年第25號颱風「康芮」。

氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，上半天北部及東北部雨勢明顯，新竹以北及宜蘭局部地區會有大雨等級的累積雨量，基隆北海岸及新竹以北山區有局部豪雨發生的機率，下午之後隨著颱風逐漸加速往東北方遠離，雨勢將趨緩，其他地方仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣。溫度方面，北部及東北部高溫約26到28度，其他地方為31至33度。

氣象局提醒，受颱風外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，並有較大風浪，而北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海也有長浪發生的機率，浪高達4至5公尺，北海岸及宜蘭浪高將超過6公尺，非必要請避免前往海邊活動。

氣象局預估，週日（30日）北方乾空氣南下，除東半部地區及北部山區仍有局部短暫陣雨外，其他地方大多為多雲到晴的天氣，午後在南部山區有局部短暫陣雨，白天北台灣氣溫回升，高溫約28、29度。

下週一、下週二（10月1日、2日）持續受偏乾的東北風影響，各地大多為多雲到晴、秋高氣爽的天氣，只有北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，而這波東北風也帶來一股更涼的空氣，中部以北及東北部低溫有機會來到20度左右，白天各地高溫約29到32度。

颱風消息部分，第24號中度颱風「潭美」清晨2時位於台北東方550公里的海面上，今、明兩天將逐漸加速往琉球群島、日本方向前進，規劃前往當地的朋友多留意航班資訊。此外，目前在關島東南方海面的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，不過距離仍遠，路徑不確定性大，暫時不用太過擔心。

空氣品質方面，29日受颱風外圍環流影響，西半部沿海風速偏強，雲嘉南空品區以南仍須留意地表揚塵現象。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 28 25 ~ 32 24 ~ 32 28 ~ 33

氣象局於基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣發布豪雨、大雨特報，並於各地發布陸上強風特報。（圖擷自中央氣象局）

颱風路徑潛勢圖。（圖擷自中央氣象局）

今日天氣概況。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）