日本好衰！準颱風「康芮」全球預報路徑竟長這樣...

美氣象專家預告準颱風康芮將成為今年第9個侵襲日本的颱風。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-28 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕美軍聯合颱風警報中心發布警告，今年準第25號颱風康芮（Kong-rey）強度有逐漸增強趨勢，美氣象專家預告它將成為今年第9個侵襲日本的颱風，最新的全球預報路徑結果顯示，「康芮」初期走向與「潭美」同期路徑相去不遠。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（28）日在推特中指出，新形成的熱帶性低氣壓目前正在關島附近醞釀強度，預計會在下週起對日本產生影響，它恐將會是2018年第9個撲向日本的颱風。

美軍聯合颱風警報中心預測準颱風康芮將會在下個月3日移動到台灣東方海面，同時發布參考警告；佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，與目前的潭美颱風兩相對照，可發現「康芮」路徑與「潭美」神似，只是絕對位置較偏東南方。

「康芮」（Kong-rey）為高棉語「កង្រី」，此名為柬埔寨提供做為颱風名稱，過去在2013年，當年出現在太平洋上的第13個颱風就曾被命名為「康芮」。

傑森．尼科爾斯推特全文

#Trami batters the Ryukyu Islands into Sunday, local time. Trami turns to the NE & accelerates this weekend/early next week striking mainland #Japan late Sunday. Another storm is brewing near #Guam & may impact Japan late next week as the 9th named storm to impact Japan this year pic.twitter.com/GEFANH9GK2 — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月28日

「康芮」初期走向與「潭美」同期路徑相去不遠，只是絕對位置較偏東南方。（圖擷取自tropicaltidbits）