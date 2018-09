日本好衰！準颱風「康芮」全球預報路徑竟長這樣...

2018-09-28 21:53

〔即時新聞/綜合報導〕美軍聯合颱風警報中心發布警告,今年準第25號颱風康芮(Kong-rey)強度有逐漸增強趨勢,美氣象專家預告它將成為今年第9個侵襲日本的颱風,最新的全球預報路徑結果顯示,「康芮」初期走向與「潭美」同期路徑相去不遠。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(28)日在推特中指出,新形成的熱帶性低氣壓目前正在關島附近醞釀強度,預計會在下週起對日本產生影響,它恐將會是2018年第9個撲向日本的颱風。

美軍聯合颱風警報中心預測準颱風康芮將會在下個月3日移動到台灣東方海面,同時發布參考警告;佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖,與目前的潭美颱風兩相對照,可發現「康芮」路徑與「潭美」神似,只是絕對位置較偏東南方。

「康芮」(Kong-rey)為高棉語「កង្រី」,此名為柬埔寨提供做為颱風名稱,過去在2013年,當年出現在太平洋上的第13個颱風就曾被命名為「康芮」。

傑森.尼科爾斯推特全文

#Trami batters the Ryukyu Islands into Sunday, local time. Trami turns to the NE & accelerates this weekend/early next week striking mainland #Japan late Sunday. Another storm is brewing near #Guam & may impact Japan late next week as the 9th named storm to impact Japan this year pic.twitter.com/GEFANH9GK2