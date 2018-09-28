桃園文昌公園停車場動工 317個車位解決市區停車問題

文昌地下停車場舉行動工儀式，由市長鄭文燦（右4）等人主持。（記者謝武雄攝）

2018-09-28 22:04

［記者謝武雄／桃園報導］配合捷運綠線工程動工，桃園火車站前的中正路將進入交通黑暗期，為解決桃園區市區停車問題，市府申請前瞻計畫補助，耗資4.63億元，興建地下兩層停車場，完工後可提供317個汽車停車位、250個機車停車位，預定後年4月完工，市府今天舉行開工典禮，市長鄭文燦說，除興建地下停車場外，還會興建地上公園服務中心、24小時便利商店，提高夜間取車安全性。

鄭文燦說，文昌公園除興建地下停車場外，地面設施也讓居民透過參與式預算進行規劃，最後決定興建共融式遊戲區，提供兒童與市民活動休閒空間，同時，也會設置管理中心以及咖啡廳、24小時便利商店，讓夜間取車更方便、安全，過去公園常有遊民聚集，社會局將協助遊民至收容所。

鄭文燦表示，桃園舊城以景福宮、文昌宮、十五街庄土地公廟、西廟為核心，而文昌公園正是桃園舊城所在地，具有悠久歷史，若施工期間挖掘到古城牆，將會停工並留下遺址，融合成公園的一部份，做為文化歷史教育素材；配合景福宮周邊商圈活化、捷運綠線陸續動工，桃園舊市區將要全面動起來，文昌地下停車場的興建，也能夠緩解未來各項建設施工期間的交通狀況。

交通局長劉慶豐表示，捷運綠線貫穿桃園區中正路，全部是地下潛盾施工，未來捷運施工期，中正路將進入交通黑暗期，尤其是從火車站到慈文路段為老城區，只有2線道，兩旁的路邊停車格將全部取消，而文昌公園距離火車站只有650公尺，到市區中正路不到400公尺，興建文昌公園地下停車場將可解決桃園區火車站前商圈停車問題。