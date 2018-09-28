醫病》靠運動擅停血壓藥 男子「高血壓危象」急救

有高血壓的六旬男子靠運動控制血壓，並自行停用降血壓藥，反而導致出現高血壓危象，被緊急送醫治療。示意照。（記者劉濱銓攝）

2018-09-28 16:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣63歲劉姓男子有高血壓，2個多月前聽信友人「經驗談」，以每天運動代替降壓藥物，不料日前小跑步500公尺到公司開會，才進辦公室就頭昏、盜汗、喘不過氣，同事連忙送醫急救，醫師診斷是「高血壓危象」，幸好及時就醫，否則後果不堪設想。

劉男說，朋友因每天跑步、健身，逐漸減少降壓藥量，加上少油、少鹽控制飲食，不吃藥血壓仍正常，他才會聽從友人建議試試看。

起初他先減少藥量，並每天運動，血壓未出現異常，才把藥量減至零，只是經過1個月，卻在日前從停車場小跑步到辦公室開會，就覺得暈眩、頭痛，甚至伴隨胸痛、氣喘等，同事才趕緊將他送醫。

竹山東華醫院家醫科醫師詹德欽表示，高血壓危象是短期內血壓急劇升高，通常發生在罹患慢性高血壓但沒服藥、腎臟病變等患者身上，若沒及時處置，恐造成高血壓腦病變，或損及重要器官等。

部分高血壓患者會因降壓藥的副作用自行減量，但對控制血壓卻有不良影響，正確作法是與醫師討論，調整適合的劑量，以免血壓失控影響身體健康。