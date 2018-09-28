會用手機就能操控！斗南農會越光米 導入國防科技植保機

斗南農會彩繪稻田區引領一波雲林追稻風。（記者廖淑玲攝）

2018-09-28 16:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕百分百台灣製造！會用手機就能操控，斗南農會越光米導入國防科技團隊研發的國產植保機，不僅引領一波追稻新風潮，今天還在田間作業示範，希望能解決農村人力不足的缺工及農民施藥中毒問題。

斗南鎮農會推廣越光米，以稻田彩繪吸引人潮帶動商機，面對農村人口老年化的嚴重缺工，為提高農業經營效率，斗南鎮農會總幹事張有擇引進農委會水土保持局輔導二次方青年「擎翼相挺」團隊，研發國產植保機，百分百台灣研發及製造，推動專業科技改變農村。

位在台1線斗南田頭段的斗南農會越光米彩繪稻田區，讓人眼睛一亮，吸引遊客爭相打卡，農會更導入成功大學航太系學生創業所組成的科技專業團隊「擎翼相挺」，研發完成國造植保機，不僅提高稻田安全控管，同時降低農友使用資材（尤其是農藥）可能造成的風險。

團隊執行總監陳恆燈表示，台灣製造的植保機已相當成熟，首次與斗南鎮農會合作，協助斗南越光米近500公頃稻田施藥及營養液噴灑管控作業，未來若能順利導入一般農田，對農業安全能更有效控管，且降低農民生產成本，歡迎更多青農參與，以專業科技改變農村。

該植保機比國外進口機型更適合台灣使用，且有防呆又不會觸犯飛安的法令問題，若以一般農地使用，10分鐘之內可完成5分地作業，且保固1年，若耕種面積大，3個月至1年內就能還本。

張有擇今天現場操控，證明會用手機就會操作，建議農政單位將植保機納入農業設備補助，推動讓科技設備應用在農業生產，才能吸引青農回到農村創造生機及利潤。

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