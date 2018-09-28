基隆城際轉運站 10月2度開標

原訂9月底完工的忠一路貫通中山一路工程，受到連日雨勢影響，仍在趕工中。（記者林欣漢攝）

2018-09-28 14:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會總質詢，市議員關切基隆城際轉運站、忠一路貫通中山一路等建設期程，市府表示，城際轉運站預計10月中旬開標，而原訂9月底完工的忠一路貫通中山一路工程，受到連日雨勢影響，目前仍在趕工。

市府交通旅遊處指出，城際轉運站目前規劃、設計均已完成，正進行工程招標程序，總工期635天，完工後再委託民間營運管理，今年2月第一次公告招標，但無廠商投標而流標，主要是近期國際鋼價等原物料價格上漲等因素影響，後經極力爭取，不足經費已獲行政院全額補助。

交旅處表示，城際轉運站總經費5億9861萬餘元，其中，5億4587萬餘元由中央補助，市府自籌5274萬餘元，預定於10月中旬開資格標。

至於原訂9月底完工，10月初正式通車的忠一路貫通中山一路工程，市府工務處表示，已完成道路兩側擋土牆建置，各事業單位也配合完成管線預埋，由施工廠商辦理路基回填作業，但施工期間屢遇大雨，影響施工，會在天候許可狀況下盡快完工。

市長林右昌強調，忠一路貫通後，市區不再有前後站之分，中山一、二路是40公尺寬的景觀大道，忠一路的寬度則是32.7公尺，屆時全市最寬的兩條道路就會銜接在一起，將過去被火車站切割為前後站的市區縫合起來，包括市公車、國道客運、省道客運、鐵路及輕軌，在年底城際轉運站動工之後，就會完全整合起來，等到城際轉運站及國門廣場完工之後，基隆市的都市景觀將有180度的轉變，蛻變成國際港都。