美濃打造3D地景裝置藝術 濃濃童話風

白雪公主和七矮人來到美濃。（記者黃佳琳攝）

2018-09-28 11:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃區公所將於30日在美濃湖畔舉辦「童話風吹稻美濃」開園活動，這幾日陸續進行稻草童話世界裝置藝術的進場定位工作，吸引路過美濃湖畔的大小朋友們，迫不及待要進場看一看。

「稻草童話世界裝置藝術」區，主要以稻穀採收後的稻稈為素材，運用早期農耕生活中家戶隨處可見的稻編技藝，結合童話題材打造5區童話3D地景實景。

園區裡有困在小人國被五花大綁卻不斷想掙脫的「巨人」格列佛、有向野蓮田採收婦女致敬的「美人魚」、有從美濃這塊土地長出來的通天豌豆，神奇的傑克和空中巨人相遇的故事、有白雪公主和七矮人來到美濃，還有在泰安路、民族路入口的綠野仙蹤機器人。

美濃區長謝鶴琳說，美濃推動花海景觀十餘年，每年春節深受遊客喜愛，今年在美濃湖畔打造童話裝置藝術，30日開園活動現場以美濃湖畔泰安路上為活動主場，透過湖畔市集、在地客家藝文表演、文化及地景導覽、紙傘彩繪和藍染手作等，以及安排超值特色輕旅行，美濃湖畔的稻草童話世界展期從30日到11月25日，要讓遊客感受不一樣的美濃風情。