世界最美海灣組織年會開幕 蔡英文抵澎主持

世界最美麗海灣組織年會開幕，同時舉行全球旅遊慈善皇后選拔賽，48國佳麗一字排開，美不勝收。（記者劉禹慶攝）

2018-09-27 23:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖各界積極籌備的世界最美麗海灣組織年會今晚在觀音亭園區開幕，計有30國、超過50個城市，將近300位代表齊聚澎湖，總統蔡英文跨海抵澎主持，為澎湖歷年來最大的國際盛會，也是登上國際舞台的機會。

澎湖首次舉辦國際級的盛會，全球旅遊慈善皇后選拔賽同時舉行，來自48國佳麗齊聚一堂，成為盛會最美麗的隊伍；同時澎湖縣政府也舉行國際海灣嘉年華遊行打頭陣，遊行隊伍由中正國小集結出發，其隊伍有來自世界各地的組織會員代表，無獨有偶劇團的特色大偶、超吸睛的遠東航空空姐、慈善選美皇后佳麗、澎湖防衛指揮部悍馬車重裝登場等。

晚間在馬公市觀音亭休閒園區舉辦盛大開幕晚會，晚會中總統蔡英文、世界最美麗海灣組織主席Maria das Dores Meira、澎湖縣長陳光復、立委楊曜偕各界嘉賓一同點燈，為系列嘉年華活動揭開序幕，晚會規劃以「海洋．澎湖．融合」為主題，搭配澎湖國家風景區管理處規劃澎湖國際海灣燈光節點燈，最後以璀璨花火秀點亮澎湖星空。

蔡英文表示，面對國際化及全球化之潮流，澎湖能夠爭取到國際世界最美麗海灣組織世界年會主辦權實屬不易，是台灣澎湖連結國際的重要平台，更是拓展國際空間、回饋國際社會，發揮軟實力的重要管道，澎湖也要透過此次舉辦盛會，再次向國際證明，台灣在海洋經濟上的實力展現，也是綠色能源的代表。

世界最美麗海灣組織年會嘉年華會，由縣長陳光復與各界嘉賓領軍。（記者劉禹慶攝）

小朋友以天人菊縣花為遊行主軸，吸引民眾目光。（記者劉禹慶攝）

史界最美麗海灣組織會員，也參加嘉年華會遊街。（記者劉禹慶攝）