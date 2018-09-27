高中生打靶滿靶 操成神槍手的秘密武器竟是…

鄭永沁（左起）、黃翊愷及林承霈射出滿分。（記者黃旭磊攝）

2018-09-27 17:01

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高二生靠1元硬幣，射出175公尺、5發「滿靶」好成績！

「臥射預備，3發裝子彈！」全民國防教育學生實彈射擊競賽今天（27日）於陸軍步兵訓練指揮部靶場舉行，全國各縣市23隊、184名高中職校選手戴鋼盔，經陸軍教官協助較量射擊準度，教官喊出「左線預備，右線預備，全線預備，開保險、開始射擊」，近百發子彈齊發，槍聲隆隆響徹靶場。

107年度「全民國防教育學生實彈射擊競賽暨國防知能活動」由教育部國民及學前教育署承辦，9月26至28日舉行3天，第2天進行射擊競賽，其中有32名選手來自馬祖、金門、澎湖，過程中發生彈匣卡彈，教官抽換彈匣插曲。

高雄市中正高工2年級黃翊愷使用國造T91步槍，射程175公尺打出5發「滿靶」滿分成績，他受訪時說，射擊準頭很重要，必須訓練到握槍時，身體保持平穩，擊發後子彈才能擊中靶紙。

黃翊愷說，教官會拿1元硬幣放在槍口前上訓練，從10多分鐘至最長半小時不等，持續練到擊發後硬幣不掉下為止。

澎湖縣馬公高中3年級鄭永沁、連江縣馬祖高中2年級林承霈也射出滿分。

鄭永沁說，從小喜歡射擊，不少概念來自「絕地生存」等線上遊戲，高中軍訓課打靶課程則啟發實彈射擊樂趣。林承霈則說，打準要先克服緊張，沉著與冷靜，握槍姿勢正確，瞬間射擊就能擊中人形靶紙，

3人都說，掌握打靶要領，屏息以待，子彈擊發後中靶剎那，瞬間信心與成就感爆表。