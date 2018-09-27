新竹公園麗池園林區週六開放 賴揆將到場見證

2018-09-27 17:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市耗資6億元整建的百年新竹公園，29日將開放麗池園林區，行政院長賴清德也將來見證並參與玻璃設計藝術節開幕典禮，市府城銷處長顏章聖今天在市議會專案報告，指出新竹公園採分區方式開放，已完工的麗池園林將提供更完整的休憩空間，歡迎市民及外來民眾來體驗減壓生活。

顏章聖在市議會進行「新竹公園再生跨域亮點計畫工程」專案報告，他說，市府投入近6億元經費整建，其中四億元獲中央核定補助，目前1.8公里的外環步道已完工，29日會舉行麗池園林完工啟用典禮，目前進度是觀光局跨域亮點補助各縣市計畫中進度最快的。

顏章聖說，麗池園林開放後，除恢復園林水岸景致，也拆除使用率低且老舊的公園游泳池，配合湖畔料亭日式建築群，以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出四季庭園景色，更讓原本隱藏在公園陰暗角落的百年老茄苳樹重現，讓大家一窺老樹風貌。

顏章聖強調，麗池原本生冷的混凝土護岸，已設置石籠與種植多種複層植物，增加水岸景觀變化，並設計水循環系統，多處噴泉的曝氣口增加溶氧量與水的流動，增強淨化作用，目前綠藻增生情況已獲改善，也拉近人與水的關係。

此外，百年大道入口大階梯也打除5.5公尺高的阻隔牆面，成為新竹公園的新入口意象，同時設置48階的大階梯廣場，串聯起新竹火車站與18尖山的人行步行城市，並做為東大路端景。弧形牆展現新竹風意象，採用黃色系推砌石牆面，引導遊客進入新竹公園草坪上。

今年冬天市府也會進行第二階段櫻花移植，明年2、3月櫻花盛開，將重現櫻花大道美景，讓市民在櫻花季節於不同高度欣賞櫻花。

顏章聖說，新竹公園再生跨域亮點計畫工程採分區分期施工，包括外環人行步道已在今年2月開放，圓形廣場與風Live House3月開放，而麗池園林與東大路入口景觀階梯廣場於本週六開放，接下來孔廟旁的兒童探索園區明年4月開放、動物園則會在明年下半年開放。