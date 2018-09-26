50多隻流浪狗有正德接手 「侯媽媽」放心了

「侯媽媽」（左）很感謝嘉義市正德護生慈善會協助接手狗園的流浪狗。（記者林宜樟攝）

2018-09-26 22:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市愛狗人士「侯媽媽（本名鄭金釵）」，20多年來收容生病、受傷的流浪狗，由於狗園地主不再續租，而大多數狗園無法收容大量流浪狗，讓侯媽媽非常心急，向外界求援；嘉義市正德護生慈善會雖已收容800多隻流浪狗，經費又入不敷出，但有感於侯媽媽對毛孩子的愛，決定接手，50多隻流浪狗今天全數搬遷到護生園區，讓侯媽媽直說「感謝正德，我終於放心了」。

61歲的侯媽媽20多年前曾看到家門前有3隻小流浪狗，當時她將狗兒趕走，後來卻發現其中一隻被車撞成重傷，哀嚎一兩天，讓她難過不已，帶回收養，從此在外看見生病、受傷的流浪狗就帶回收容，並在朴子市偏遠郊外租地設立狗園，最多曾收容2百多隻狗，一個月飼料錢就要7萬多元。

侯媽媽是板模工，「我不甘受傷生病的狗狗無處可去」，工資、畢生積蓄全投入在流浪犬照護，常大老遠載著流浪狗結紮、看病；她說，曾有惡劣的養殖場將畸形小狗偷送到狗園門口，而家人大多也不支持，幸好先生這幾年願意投入，有些愛心人士協助，才能讓流浪狗有個家。

侯媽媽兩度罹癌，身體狀況不佳，狗園地主又決定收回土地，她向外界求援；嘉義縣家畜疾病防治所協助媒合到正德護生慈善會幫忙，慈善會總幹事林里娟說，正德已收容8百多隻流浪狗，一年開銷約5百萬元，且近年來捐款減少，入不敷出，原已不再接收大批流浪狗，但侯媽媽對流浪狗的愛心讓人感動，經討論同意收容，今天由嘉義縣家畜疾病防治所人員協助將狗兒搬遷。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，侯媽媽對狗兒很有愛心，更感謝正德護生慈善會在艱困時仍伸出援手，希望各界能多幫忙有做事的動保團體。