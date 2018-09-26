瑞穗玉里文旦秋後滯銷 花縣府初步收購百萬台斤

瑞穗、玉里文旦今年因氣候穩定，產量比往年增加2至3成，2地總產量合計近6000萬台斤，但因外銷量銳減、國內市場飽和等因素，造成今年盤價下跌，秋節過後滯銷量更高達200萬台斤。（記者王峻祺攝）

2018-09-26 13:02

［記者王峻祺／花蓮報導］中秋節已過，花蓮瑞穗玉里文旦嚴重滯銷，至今仍有近200萬台斤的文旦賣不出去，花蓮縣代理縣長蔡碧仲上週提出補助運費措施，試圖穩定產銷，目前秋節過後，縣府也收購逾百萬台斤進行加工，其餘文旦則會陸續銷往拍賣市場，協助柚農降低損失。

瑞穗、玉里文旦今年因氣候穩定，產量比往年增加2至3成，2地總產量合計近6000萬台斤，但因外銷量銳減、國內市場飽和等因素，造成今年盤價下跌，次級品或沒有建立行銷通路的文旦，自秋節前夕則明顯出現滯銷現象，如今中秋已過，滯銷量更高達200萬台斤。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲上週南下關心柚農，購買2500箱優質文旦贈送國軍及弱勢民眾，還祭出補助運費每公斤3元，協助柚農將文旦運銷至全台各農產品拍賣市場，並協調生技業者採購加工，果品收購價每公斤7元（農糧署補助5元、縣府加碼2元）。

中秋過後，瑞穗玉里文旦仍滯銷近200萬台斤，縣議會農業小組召集人潘富民隨即與縣府農業處長羅文龍協商，決議將由瑞穗農會收購650公噸、玉溪農會收購50公噸文旦，總計收購量為70萬公斤、約116.6萬台斤，其中以每公斤7元補助果品、每公斤2元運費補助收儲保管的農會及每公斤加工費3元，補貼洗果、削皮與壓取精油業者。

縣府農業處表示，目前到瑞穗農會登記的柚農，已累計180萬台斤，若柚農登記數量超過廠商申購量，為公平起見，將依比率收購，繳交文旦品質須符合廠商須求，不可有腐敗或病蟲害等嚴重情形。

瑞穗農會總幹事黃盛皇說，縣府收購瑞穗文旦後，還餘80萬台斤，目前已另闢管道，就是將文旦銷往全台各拍賣市場，並補貼運費每公斤3元，農會將全力協助柚農，販售滯銷文旦，降低柚農損失。