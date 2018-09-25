日月潭新8景出爐！頻上新聞「夕照九蛙」居首

「日月潭新8景」票選結果出爐，九蛙疊像（夕照九蛙）成為新8景之首。（記者謝介裕翻攝）

2018-09-25 18:10

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭國家風景區管理處今日公佈「日月潭新8景」票選結果，在2000多張選票中，被外界視為日月潭有無缺水的重要指標─九蛙疊像（夕照九蛙），以逾6成的票數，成為日月潭新8景之首。

此次活動吸引2000多位民眾參與投票，第1階段計有23處景點提供網友票選，之後再依得票數最高的12處景點進入第2階段評選，再綜合2階段得分比例統計出最後8景。

日管處表示，該活動第1階段票選，占總分數60%，九蛙疊像獲得6成以上票數，儘管在占總分數40%的第2階段中，13名參與評審的專家，一致給了向山遊客中心最高分，但2階段合計，九蛙疊像仍以95.51的高分勇奪冠軍，第2至8名依序為緋色櫻湖（九族櫻花湖）、騎享優游（潭上自行車道）、向山映月、水社迎曦、微笑山谷（日月潭纜車）、山中明珠（拉魯島）、情定日月（永結同心橋）。

日管處副處長郭振陵指出，早在清朝時期，日月潭就存在著饒富山水人文的「舊8景」，如「潭中浮嶼、潭口九曲、萬點漁火、獨木番舟、水社朝霞、荷葉重錢、番家杵聲、山水拱秀」，以及2010年選出了涵碧相逢、珠嶼湮波、文武朝聖、青龍取經、伊纜山水、光漾明潭、鐵馬逐鹿等日月潭經典8景。

惟隨著時代更迭，景觀面貌變化，今年8月1日至9月15日期間，特別舉辦2018日月潭新8景票選活動，期盼透過新8景票選活動的進行，一方面推展日月潭觀光旅遊，一方面也讓外界重新認識日月潭之美，且票選結果也顯示，不再像早期侷限於景像或古蹟。

至於九蛙疊像獲得壓倒性的勝利，日管處分析應與新聞曝光度有直接關係，尤其，每逢全台陷入水荒危機時，總成為大家關注的焦點，進而成為遊客遊賞日月潭必造訪、打卡的熱門景點之一，名列新8景之首，實至名歸。

「日月潭新8景」之首九蛙疊像，也被外界視為水情的重要指標，吸引遊客前來遊玩。（記者謝介裕攝）

「日月潭新8景」之首九蛙疊像，也被外界視為水情的重要指標，吸引遊客前來遊玩。（記者謝介裕攝）

「日月潭新8景」票選結果出爐，圖為第2名緋色櫻湖（九族櫻花湖）。（記者謝介裕翻攝）

「日月潭新8景」票選結果出爐，圖為第3名騎享優游（水上自行車道）。（記者謝介裕翻攝）

「日月潭新8景」票選結果出爐，圖為第4名向山映月。（記者謝介裕翻攝）

「日月潭新8景」票選結果出爐，圖為第5名水社迎曦。（記者謝介裕翻攝）

「日月潭新8景」票選結果出爐，圖為第6名微笑山谷（日月潭纜車）。（記者謝介裕翻攝）

「日月潭新8景」票選結果出爐，圖為第7名山中明珠（拉魯島）。（記者謝介裕翻攝）