大林是「米蘭小鎮」誰想的？前鎮長指2011年已有構想

2018-09-25 21:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮以「米蘭小鎮」聞名，嘉義縣副縣長吳芳銘日前在活動中指此名稱是他在2012年去義大利參訪後的構想，今天縣議會再次指該名稱是滾動式檢討而來，一開始的名字不是米蘭小鎮；前大林鎮長黃貞瑜指「米蘭」一詞與大林鎮連結發想人是社區營造工作者呂致緯在2011年5月向她提出，並有對話截圖，證明米蘭小鎮的概念在義大利參訪前就有，並非吳芳銘的構想。

大林鎮特產是稻米與蘭花，大林鎮公所在2011年與縣府向經濟部提案爭取地方產業發展基金補助，後來定位為「米蘭小鎮」；縣議員吳思蓉今天縣議會質詢時表示，大林鎮是米蘭小鎮到底是吳芳銘的想法，還是前鎮長黃貞瑜的想法，近日引起民眾熱烈討論，要求吳芳銘說明。

吳芳銘強調「不會割稻尾」，2011年縣府由農業處透過經發處向經濟部提案「大林鎮蘭花文化創意產業發展輔導補助計畫」，計畫定位曾有婚紗小鎮或浪漫小鎮概念，當時他擔任文化觀光局長，2012年2月縣府到義大利考察時，和同行的縣長張花冠、黃貞瑜等討論應定位在米和蘭花，可用米蘭小鎮行銷，因而在2012年3月的會議中提出可定位在「米和蘭花」，後來開會討論時鎮公所提出定位為米蘭小鎮；他強調一開始的提案名字不是「米蘭小鎮」，是滾動式檢討而來。

黃貞瑜則說，2011年鎮公所提案爭取地方產業發展基金，社造工作者呂致緯在當年5月時向她提出「米蘭」的概念，有來往對話和信件為證明，7月鎮公所向中央爭取產創基金的經費，後來「食尚米蘭」的產創計畫在2012年獲得700萬的經費；黃貞瑜說，不解為何吳副縣長要攬功，當年付出的公所成員跟幫忙的貴人聽聞此事都感不可思議，因此必須向外界說明清楚。