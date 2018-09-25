國5今日間免費、交通量增5.5％ 高公局：稍微舒緩車流

2018-09-25 17:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部高速公路局於這次中秋節連續假期，首度試辦於連假前（9月21日）、後（9月25日）1天的上午6點至下午3點，實施國道5號免收通行費措施。

高公局表示，依實際交通資料顯示，假期前1日免收費時段雪隧南下交通量，較去年國慶連假前1日增加5.9%，且當日晚間8點至12點、隔日上午8點至中午12點交通量約減少2.3%；今日免收費時段雪隧北上交通量，較去年國慶連假後1日增加5.5%，且昨日上午10點至晚間7點國5北上交通量約減少1.3%，均有稍微舒緩尖峰時段部分車流。

中秋節連假整體國道交通量與高公局預估量相當，首日交通量119百萬車公里（預估120）、次日108百萬車公里（預估110）、收假日106百萬車公里（預估106）。高公局表示，每日預估誤差範圍均在2%內，顯示運用大數據分析，已越來越能掌握整體交通趨勢及狀況。

能夠掌握交通趨勢及狀況的情況下，高公局也精進並執行多項交通疏導措施，讓國道整體路況較以往更佳，像是國1南下楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南下鶯歌系統至關西；國一北上雲林至埔鹽系統等路段；國5雪山隧道段等重點瓶頸路段，壅塞延時均有減少。昨日中秋連假收假日，西部國道下午開始出現北返車潮，國5北返車潮更早於上午10點湧現，不過均於晚間6點後紓緩，國5高乘載管制因此提早1小時取消，解除管制後車速均可維持在時速70公里以上。

對於外界、學者批評國5連假前、後1天，日間免收費措施無效，高公局表示，國5本為長隧道群公路，整體交通狀況較西部國道嚴峻，加上連假期間交通需求約為容量2倍，但若實施過於強制性管制作為會嚴重干擾民眾作息。因此，這次試辦連假前、後1天日間免收費措施，主要是誘導民眾進行時間分散；且根據交通量資料顯示，均有轉移部份尖峰車流。另外，觀察國3轉接國5路段車流狀況，雖然連假前、後1天暫停收費時段交通量都有略增，但未影響上班時段正常車流。

後續高公局會做更精細的分析，確認連假前後1天日間免費措施交通量變化，是否為實施免費措施轉移的交通量，並視民眾使用情形，做為未來連假是否實施的評估。