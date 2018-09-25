來基隆吃海鮮 拍照上傳抽平板電腦

2018-09-25 14:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕秋天正是吃海鮮的好季節，基隆市政府為推廣基隆美食，舉辦「基隆好食」記者會，副市長林永發昨天邀請民眾參與「嚴選私廚味」、「海撈漁夫鍋」、「幸福基隆味」、「亮點伴手禮」、「美食一籮筐」系列活動；民眾將享用美食的照片上傳至「基隆好食」官網（www.klseafood.com.tw）

，有機會抽平板電腦與伴手禮大獎。

林永發表示，基隆海產遠近馳名，這3年來市府行銷，打響漁夫鍋名號；除了廟口、崁仔頂漁市外，也可選購海鮮當伴手禮。

產發處副處長鄭永陽表示，「嚴選私廚味」將廣邀民眾上網推薦及票選心目中且具代表性的私廚美食，「海撈漁夫鍋」將透過民眾海選出最具本港海味的漁夫鍋，成為代表基隆的風味鍋物，「幸福基隆味」則邀請民眾創作微電影，拍出心目中最有溫度的基隆味；參與票選的民眾還可抽獎。

「亮點伴手禮」則是將最代表基隆特色的生活文創及特色伴手禮，推薦給大家，讓民眾開心選購，「美食一籮筐」則是網蘿在地巷弄美食、特色伴手禮等店家，於10月底於基隆舊火車站舉辦特賣展售會，讓基隆各地美食一次呈現，歡迎民眾到場選購。

林永發說，秋收肥美的海鮮正是吃海鮮的好季節，歡迎全國民眾到基隆，邊賞無敵海景，大啖新鮮海味，並將海味十足的伴手禮帶回家。