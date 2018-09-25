首例做試管嬰兒婦女懷孕了 台大雲林分院樂當「助」生娘娘

台大雲林分院婦幼醫學中心揭牌，醫師陣榮堅強。（記者詹士弘攝）

2018-09-25 14:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院生殖醫學中心剛在今年6月獲得衛福部認證通過，短短幾個月就傳出好消息，第一個做試管嬰兒的婦女已成功懷孕，台大雲林分院成為不孕婦女的「助」生娘娘；婦幼醫學中心也於今天正式揭牌，醫師陣榮堅強。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，雲林地區不孕症夫妻有福了，生殖醫學中心成立時間雖短，但成果豐碩，今年醫師楊博凱已完成12例人工授精，有5例成功懷孕；另在試管嬰兒診療服務上，第一個做試管嬰兒的婦女已成功懷孕。生殖醫學中心的冷凍卵子及冷凍胚胎技術也相當成熟。

目前台大婦幼醫學中心擁有婦產科專科醫師10人，小科兒專科醫師7人，黃瑞仁表示，雲林分院已擁有與台北總院一樣的人力與照顧水準，國際級婦癌權威陳祈安教授已駐院指導婦癌手術及教學，高危險妊娠專家徐明洸擔任婦幼醫學中心主任，婦癌專家江盈澄及李書萍也加入雲醫陣容，雲林的婦科重症，現在在雲林就可以獲得照顧。

陳祈安表示，黃瑞仁院長的野心很大，把台大總院能做的COPY到雲林來，盡可能擴充設備與人力，現在人有了、儀器有了、藥也有了，醫療不會比台北差，要做到「在地醫療」的目標。