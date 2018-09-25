強颱潭美週五、週六最接近台灣 北部、東北部嚴防豪雨

氣象局預報員官欣平表示，潭美颱風今明兩天將緩慢朝西北西方向移動，週五、週六最靠近台灣，受其外圍環流影響，北部、東半部會有明顯雨勢，中南部也會有短暫陣雨，尤其北部、東北部地區要嚴防豪雨發生。（圖擷取自氣象局網站）

2018-09-25 10:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員官欣平表示，潭美颱風目前在距離台灣恆春東南東方約880公里海面上，今明兩天將緩慢朝西北西方向移動，週五、週六最靠近台灣，受其外圍環流影響，北部、東半部會有明顯雨勢，中南部也會有短暫陣雨，尤其北部、東北部地區要嚴防豪雨發生。

氣象局表示，週四以前台灣受東北風影響，迎風面的北部、東半部會有短暫陣雨或局部大雨發生，西半部則是多雲到晴，各地山區、嘉義以南近山區的平地午後有局部陣雨發生機會。

週五過後，台灣天氣將受到颱風影響，各地降雨機率提高。官欣平表示，潭美颱風預計週五、週六會最靠近台灣，對颱影響也最劇烈，受其外圍環流影響，北部、東半部都會有明顯雨勢，尤其北部、東北部會有豪雨發生機率，中南部則有短暫陣雨發生。預估週日潭美北轉朝日本前進，全台雨勢也會逐漸緩和。

據氣象局觀測，潭美颱風近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風半徑250公里，十級風半徑100公里；氣象局表示，目前各國預報趨於收斂，預估潭美路徑將通過台灣東部海面往日本方向前進，這比原先預估的直接侵襲台灣所帶來的威脅更小。

今起受颱風外圍環流影響，北部、東半部、恆春半島要留意長浪，臺東及蘭嶼已觀測到2.5米的長浪，提醒民眾要多加留意。

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